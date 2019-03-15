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Ildır Körfezi, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi

Karaburun-Ildır Körfezi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.

15 Mart 2019 Cuma 12:12
Ildır Körfezi, Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edildi

Karaburun-Ildır Körfezi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edildi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 14 Mart Perşembe günü 283 no’lu karar sayısı ile imzalanan ve bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, ilan edilen Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde, 19.10.1989 tarihli 383 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinin uygulanacağı belirtilerek, "Mevcut her ölçekteki plan, plan kararları ve projeler konusunda, mezkur Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre yapılacak değerlendirme sonuçlanıncaya kadar herhangi bir uygulama yapılmaz" denildi.


Kararda, Karaburun-Ildır Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde çevrenin araştırılması, korunması, izlenmesi çerçevesinde, alan kullanım ve yönetimine ilişkin belirlenecek usul ve esaslar ile bunların yansıtıldığı planların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanacağı ve bölgedeki faaliyetler ile ilgili tedbirlerin alınması, kontrolü ve izlenmesi yetkisinin de ilgili bakanlığa ait olduğu ifade edildi.


Yürürlüğe giren karara göre, kararın yayın tarihinden önce onaylı planlarına veya mevzuata uygun olarak ruhsatı alınmış yapıların inşaatına, ruhsat ve eklerine göre devam edilebileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 12:12
  1. doğa

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