İLDES'den Başkent'te İslami İlimler Sempozyumu

Yarın düzenlenecek olan 1. Uluslararası İslami İlimler Sempozyumu öncesi gazetemize konuşan İLDES Başkanı Veli Kamiloğlu, ‘‘İslami ilimlerin Türkiye ve İslam ülkelerinde nasıl tedris edildiğini tartışacağız. Tüm Başkentlileri bekleriz’’ dedi.

Sempozyum yarın saat 10.00’da ATO Kongre Salonunda gerçekleştirilecek.

Yarın Ankara Ticaret Odası Toplantı ve Kongre Salonu’nda yapılacak 1. Uluslararası İslami İlimler Sempozyumu’nu da gazetemiz aracılığıyla duyuran İlme Destek Derneği Başkanı Veli Kamiloğlu, “Sabah 10.00’dan akşam 18.00’e kadar Türkiye’nin en iyi ilahiyat fakültelerinin hocalarını ve öğrencilerini bir araya getireceğiz. Âlimlerle öğrencilerin bu buluşmasında İslam coğrafyalarının sıkıntılarını dile getirerek çözüm arayacak ve rapor tutacağız” diye konuştu.



ÖĞRENCİLERLE ÂLİMLERİ BİR ARAYA GETİRECEĞİZ

Yarın yapılacak sempozyumda ilahiyat bölümü öğrencileri ile mevcut İslam âlimlerini bir araya getireceklerini belirten Kamiloğlu, “İLDES olarak Cumartesi günü düzenleyeceğimiz sempozyumda özel olarak, İslami ilimlerin Türkiye ve İslam ülkelerinde nasıl tedris edildiğini gündeme getirmeye çalışacağız. Geleceğin güzel ve büyük âlimlerinin oluşmasında etkili olacak ve onlara rol model olabilecek âlimlerin nasıl İslam coğrafyasındaki sıkıntılara çözüm getirebildiği tezini ortaya koyacağız. İlahiyat ve diğer bölümlerden katılacak öğrencilerimiz bu programa büyük katılım sağlayacak. Doğru sahih ve güvenilir bilgiye ulaşma yönünde öğrencilerimiz farklı İslam ülkelerinden gelen âlimleri tanışmalarını sağlayacağız. Yeni nesil arkadaşlarımızla mevcut âlimlerimizi bir araya getireceğiz” ifadelerine yer verdi.



İSLAM COĞRAFYASINI TAKİP HALİNDEYİZ

İslam coğrafyasında yaşanan sıkıntıları sürekli takip ettiklerini ve buna dikkat çekecek projelere imza attıklarına dikkat çeken Kamiloğlu sözlerine şöyle devam etti:

“Öncelikle gazetenize çok teşekkür ediyorum. Böyle gelişmeleri her zaman takip ediyor ve halka duyuruyorsunuz. Bugün İslam dünyada yaşanan sıkıntılar Suriye, Filistin, Yemen ve Irak’taki gelişmeler bizi yakından ilgilendiriyor. Halk olarak sürekli bu gelişmeleri takip ediyoruz. Müslüman Türk halkı olarak diğer Müslüman kardeşlerimize her zaman dualarımızla desteklerimizi gönderiyoruz. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşları olarak bu ülkelerdeki kardeşlerimize Türk Kızılayı, Diyanet Vakfı gibi kuruluşlarla desteğimiz sürekli sürüyor.”

“ÂLİMLERİ ANKARA’YA GETİRİYORUZ”

Dernek olarak çalışmaları hakkında da bilgi veren Kamiloğlu, şunları söyledi:

“Yeni bir dernek olmamıza rağmen, bir buçuk yıl gibi kısa bir zamanda birçok faaliyete imza attık. Bunlardan bazıları, aile ziyaretleri yaparak ihtiyaç sahibi aileleri tespit edip yardımlarda bulunuyoruz. ‘Yaşayan Âlimlerimiz’ projesiyle toplumun tüm yönlerine hitap ederek dünyaca tanınmış önemli ilim adamlarını Ankara’ya getirdik ve her kesimin istifade etmesi için açık söyleşiler gerçekleştirdik.”