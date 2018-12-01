İlçeyi ayağa kaldıran olay! Kütüphanede ders çalışırken zehirlendiler!

Safranbolu Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda bir süre ders çalışan 11 öğrenciden 2'si baygınlık geçirdi.

Öğretmenevi çalışanlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiği sırada diğer öğrenciler de fenalaştı.

Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan öğrencilerden 8'i, kanlarındaki karbonmonoksit değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Tedavi altına alınan 3 öğrencinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

'Çocuklarımız Allah'a şükür iyi durumda'

Ürkmezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, 11 öğrencinin hastaneye sevk edildiğini söyledi. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Karbonmonoksit zehirlenmesinin olduğu yerde KARGAZ ile temasa geçiliyor, kontrol yapıyor bir şey çıkmıyor. İlçe Emniyet Müdürümüzle Milli Eğitim Müdürümüzle geldik baktık, KARGAZ'ı çağırdık, gençlerin oturdukları yere baktık, kazan dairesine baktık herhangi bir şey çıkmadı. AFAD da karbonmonoksit ölçümü yaptı, yine herhangi bir şey çıkmadı. İş emniyete ve savcılığa intikal etti, gençlerle de görüşecekler. Ne olduğu mutlaka ortaya çıkacak. Şu anda bildiğimiz çocuklarda karbonmonoksit zehirlenmesi söz konusu. Ancak öğretmenevimizde ne karbonmonoksit ölçüldü ne de bir doğal gaz kaçağı var."

Kamera kayıtlarında çocukların üç saat öğretmenevinde olduğunun görüldüğünü aktaran Ürkmezer, "Ondan önceki süreç de mutlaka emniyet birimleri tarafından araştırılacaktır. Çocuklarımız Allah'a şükür iyi durumda. İnşallah sağlıklı bir şekilde bunu atlatırlar. Biz ailelere ve çocuklara geçmiş olsun diyoruz." diye konuştu.