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İlçeye kazandırılan eserlerin isimleri belli oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Haliliye’ye kazandırılan kalıcı eserlere, Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantılarının 1. Birleşiminde önerilen isimler oy çokluğuyla kabul edildi.

05 Mart 2019 Salı 16:11
İlçeye kazandırılan eserlerin isimleri belli oldu

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Haliliye’ye kazandırılan kalıcı eserlere, Belediye Meclisinin Mart Ayı Olağan Toplantılarının 1. Birleşiminde önerilen isimler oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Haliliye Belediye Meclisi, Mart Ayı Olağan Meclis Toplantılarının 1. Birleşimi için toplandı. Başkan Fevzi Demirkol’un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 5 yıl boyunca yapılan çalışmalara ilişkin sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Demirkol, 5 yıl boyunca birlikte çalıştığı meclis üyelerine teşekkür etti.

 

Hafız Mahmut Akagün ismi parka verilecek

 

Fevzi Demirkol, geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren musiki üstadı Hafız Mahmut Akagün isminin bir parka verilmesini önerdi. Öneri, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

 

Eserlerin isimleri belirlendi

 

Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, ilçeye kazandırılan kalıcı eserlerin isimleri ile ilgili de teklifte bulundu. Osman Gazi Mahallesindeki Gençlik ve Kültür Merkezine Recep Tayyip Erdoğan, Çocuk ve Kadın Yaşam Merkezine Eyyüp Cenap Gülpınar, Yaşlı Bakım Evine Darul Vefa, Kapalı Yüzme Havuzuna Aliya İzzetbegoviç ve Akpınar Mahallesindeki camiye de Şüheda Camisi ismi verilmesi teklifi, meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:11
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