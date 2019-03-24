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İlçenin son hasırcısı yetiştirecek eleman bulamıyor

Kayseri’de yaklaşık 15 yıldır hasır ve sepet işiyle uğraşan 78 yaşındaki Turan Mehmet Söbe, "Yaptığım iş unutulmasın diye kurs açacağım ama yanaşan yok" dedi.

24 Mart 2019 Pazar 10:19
İlçenin son hasırcısı yetiştirecek eleman bulamıyor

Kayseri’de yaklaşık 15 yıldır hasır ve sepet işiyle uğraşan 78 yaşındaki Turan Mehmet Söbe, "Yaptığım iş unutulmasın diye kurs açacağım ama yanaşan yok" dedi.


Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi’nde yaşayan, 8 çocuk ve 20 torunu bulunan 78 yaşındaki Turan Mehmet Söbe, ilçede hasır ve sepet işiyle uğraşan son kişi. Yaklaşık 15 yıldır hasır ve sepet işi ile uğraştığını söyleyen Turan Mehmet Söbe, "Dünya kuruldu kurulalı el sanatlar var. Bizim dedelerimiz Sultan Sazlığı’ndan topladığı kamışlarla yaptıkları hasır ve sepetlerle geçimlerini sağlamış" diye konuştu.


Arı kovanı, piknik sepeti, ekmek sepeti, patates ve soğan sepeti gibi çeşitler yaptığını bunun yanında hasır da yaptığını anlatan 78 yaşındaki Söbe, "Bu işi artık benden başka yapan yok. Yaptığım iş unutulmasın diye kurs açacağım ama yanaşan yok. Bu işte para var mı diye soruyorlar. Bu işin parası olmadığını duyunca öğrenmek için bile gelmiyorlar" dedi.


Yaşadığı mahalleye 31 Mart Yerel Seçimlerinde muhtar adaylığını koyan Turan Mehmet Söbe, "Seçilirsem buraya ilk olarak itfaiye istasyonu yaptırmak istiyorum. Yangın olduğu zaman ilçeden itfaiyenin gelmesi uzun sürüyor. Bir de Halk Eğitim Merkezi açtırmayı düşünüyorum. Devletimiz destek verirse bu Halk Eğitim Merkezi ile çocuklarımızın eğitimine destek sağlamak ve daha iyi yerlere gelebilmeleri için fırsat tanımak istiyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 10:19
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