0553 313 94 23

İlçelerde ulaşım yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor.

26 Mart 2019 Salı 11:15
İlçelerde ulaşım yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi, daha kolay ulaşılabilir bir şehir hedefiyle ilçelerde ulaşım yatırımlarına devam ediyor.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, bütün ilçelerde çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek, yapılan yatırımlarla ulaşımın daha da rahatladığını belirtti. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 17 ilçede gerçekleştirilen ulaşım çalışmaları kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçesi Züferbey ile Orta mahallelerinin kesişiminde bulunan İsmetpaşa Caddesi’nde toplam 650 metre uzunluğundaki yolda asfalt kaplama imalatı yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Gemlik İlçesi Umurbey ve Kazımkarabekir mahallelerinde 900 metre asfalt kaplama imalatı yapılırken, Görükle Mahallesi’ni İzmir Yolu Görükle Kavşağı üzerinden Kayapa’ya bağlayan ana arterde Nilüfer Görükle Kavşağı ile Kayapa TOKİ arasındaki yolun 2900 metre asfalt kaplaması tamamlandı, trafik çizgi ve işaretleri de tamamlanan yol trafiğe açıldı. Ana arterlerden olan Nilüfer İlçesi Beşevler Mahallesi, Beşevler Caddesi’nin de 1800 m asfalt kaplaması Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi.


Çalışmalar hız kesmiyor


Osmangazi İlçesi Hamitler Mahallesi Hancı Caddesi’nde 1400 metre bölünmüş yolda asfalt kaplama çalışmasının yapıldığını, yol çizgilerinin çizilip trafiğe açıldığını ifade eden yetkililer, yine Hamitler Mahallesi Albayrak Caddesi’ndeki 700 metrelik caddede de asfalt çalışmalarının devam ettiğini ve bu hafta içinde tamamlanacağını kaydetti.


Kestel İlçesi’nde ise daha önce asfaltı ve tretuvarı tamamlanan Uludağ Caddesi’nin kalan 300 metrelik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) önü asfalt çalışması sürdürülürken, bölünmüş yolun bir tarafında asfalt çalışması tamamlanma aşamasına geldi, yolun diğer bölümünün de bu hafta içinde biteceği belirtildi.


Orhangazi Yeniköy’de yapılan doğalgaz çalışmalarının ardından bölgedeki yol çalışması da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamlandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 1 aydır süren çalışmalarda 1000 ton malzeme ile yama çalışmasını gerçekleştirdi, aynı zamanda Orhangazi İlçesi Çakırlı Mahallesi’ndeki doğalgaz çalışmasının ardından buradaki yolda da yama yapıldı.


Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Nilüfer İlçesi’nde 8 km uzunluğundaki Çalı Atlas İnegazi bağlantı yolundaki imalat çalışmaları da tamamlandı. Mustafakemalpaşa İlçesi’nde ise çalışmalarını sürdüren ekipler, Ormankadı Kumkadı Mahallesi ile Yeşilova Bakır mahalleleri arasında toplam 9750 metrede sıcak asfalt kaplama imalatı yapıldığını ifade etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:15
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Büyükşehir bünyesinde kreş açılacak
    1. Ankara Büyükşehir bünyesinde kreş..
    2. "Akıllı cihazlar, ceplerdeki casuslara..
    3. Okul taramasında keşfedilen şampiyon..
    4. Hudutlardan ekonomiye dev katkı
    5. BM’den İdai siklonu mağdurlarına yardım
    6. "İran'da güç sadece Hamaney’in elinde..
    7. İlçelerde ulaşım yolunda
    8. Aras, her mahallenin ekonomik..
    9. Kontrolden çıkan otomobil 5 araca..
    10. AK Parti’li Dağ’dan üçüncü ’Tunç..
    11. 14 yaşındaki kız çocuğuna istismardan..
    12. "Hint düğünlerinde yüzde 300 artış..
    13. "5G'yi kontrol eden küresel güç olacak"
    14. GRAFİKLİ - Süper Lig'de seyirci..
    15. ESOB’da İstihdam Seferberliği..
    16. 47 yıldır "Barış"ın şarkılarıyla diyar..
    17. Voleybol Kadınlar CEV Challenge..
    18. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı..
    19. Katar büyük anlaşmaya karşı
    20. "Yeni Zelanda'da ortaya konan..
    21. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dün..
    22. Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri..
    23. İstanbul kararını verdi! Son anket..
    24. Vatandaşların talepleri proje oldu
    25. Yaz tatili ne zaman 2019, okullar ne..
    26. MEB okullarda "hami" dönemini başlattı
    27. Suriyeli küçük kitap kurdu "Sıradışı..
    28. Malatya’da araması bulunan 42 kişi..
    29. MHP meşaleleri yaktı
    30. İstanbul'da ünlü profesör aracıyla..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"
    AK Parti'den kritik dolar açıklaması! "Bunun adı, milletin cebindeki parayı almaktır"