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İlçeler arası dostluk futbol turnuvası başlıyor

Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından Ankara’da organize edilen, Gençlik ve Spor Bakan YardımcısıSinan Aksu tarafından desteklenen “ Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası” Erzincanlı gençleri bir araya getirecek.

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
İlçeler arası dostluk futbol turnuvası başlıyor

Erzincan Dernekleri Federasyonu tarafından Ankara’da organize edilen, Gençlik ve Spor Bakan YardımcısıSinan Aksu tarafından desteklenen “ Erzincan İlçeler Arası Dostluk Futbol Turnuvası” Erzincanlı gençleri bir araya getirecek. Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Söğütözü Halı Saha’sında başlayacak Turnuva’ya tümilçelerden takımlar katılacak.


Erzincan Dernekleri Federasyonu Selahattin Ayvaz turnuva ile amaçlarının birlik ve beraberlik içinde dayanışmayı arttırmak olduğunu belirterek "ERDEF, Öncelikle Ankara’da yaşayan Erzincanlılar arasında birlik ve beraberliğin sağlanması, dayanışmanın artması için çeşitli etkinlikler düzenlemektedir. Bu amaçla şimdiye kadar, Erzincanlılar geceleri, kahvaltı, iftar, mevlid ve aşüre günleri organize edilmiştir. Hanımlar, gençler ve sosyal gruplarla sohbet toplantıları gerçekleştirilmiştir.


Ankara’da yoğun faaliyetlerle kurulan bu birlik, beraberlik ve kardeşliğin geleceğe taşınması amacıyla,Erzincanlı gençlerin de birbirleri ile tanışıp iletişim kurmalarını, aralarındaki dostluğun ve yardımlaşmanın sağlanmasını, mevcut sevgi ve saygı bağlarını geliştirmeleri için düzenlenen Futbol Turnuvası, 05 Nisan 2019 Pazar günü oynanacak final maçı ile sonuçlanacaktır." dedi.

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Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:28
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