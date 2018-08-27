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4 bin 500 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni açıklandı

Sakarya'da bulantı, kusma ve ishal şikayetleriyle hastaneye akın eden vatandaşlarda 'norovirüs enfeksiyonu' tespit edildiği bildirildi. Sağlık Müdürlüğü, son 6 günde başvuru sayısının 4 bin 500’ü bulduğunu açıkladı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:38
4 bin 500 kişi hastanelik olmuştu! Nedeni açıklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Kurban Bayramı tatilinde İlçe Devlet Hastanesi’nin acil servisi, bulantı, kusma ve ishal belirtileri gösteren hastalarla doldu. 65 bin nüfuslu Karasu’nun Kurban Bayramı tatilinde nüfusunun 10-15 kat arttığı tahmin edilirken, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı uzmanlar hastalığın 'norovirüs enfeksiyonu' olduğunu tespit etti.

Son 6 günde Karasu Devlet Hastanesi’nin acil servisine aynı şikayetle başvuranların sayısının 4 bin 500’e ulaştığı açıklandı.

Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklama şöyle:

"Karasu ilçemizde görülen ishal vakalarıyla ilgili hastalardan alınan numuneler üzerinden yapılan inceleme sonuçlarına göre etkenin norovirüs olduğu belirlenmiştir. Norovirüs yiyecek ve içeceklerle bulaşabildiği gibi insandan insana temasla da bulaşabilmektedir. Virüs bulantı, kusma, karın ağrısı ve ishal belirtileri ile seyretmekte ve hastalar yeterli sıvı alımı ve istirahat ile kendi kendine 3-4 gün içerisinde düzelebilmektedir. Ancak başta çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere, bulantı ve kusması fazla olan hastaların sağlık kuruluşuna başvurmaları gerekmektedir. El hijyeninin su ve sabunla sağlanması en önemli korunma yöntemidir. Ayrıca hastalıktan korunmada güvenli yiyecek ve içecek kullanılması, kapalı içme suyu, yeşil sebze ve meyvelerin kaynatılmış sularla yıkanması ya da sirkeli suda bekletilmesi önemlidir. Hastaların yemek yapım ve dağıtımı gibi işlerden üç gün süreyle uzak durması, hasta olmayanlarla mümkün olduğunca direkt temas etmemesi ve havuzlara girmemesi önerilir. Hasta çıkartıları ile temas eden yüzeylerin çamaşır suyu ile silinmesi önerilir. Son olarak hastaların şikayetleri geçtikten 48- 72 saat sonrasına kadar toplu yaşanılan yerlere gitmemesi ve evlerinde dinlenmesi ve SASKİ kontrolünde olmayan mahalle çeşmelerinin kullanılmaması önerilir. Aynı şikayetlerle hasta başvurularının başladığı ilk günden bugüne kadar sağlık kuruluşlarımıza gelen vaka sayısı 26 Ağustos tarihi itibarıyla 4 bin 500 olmuştur. Sağlık kuruluşlarımıza başvuran tüm vakaların tedavi ve takipleri yapılmıştır. Hastanelerimizde yeterli sayıda personel görevlendirilmiş olup, yatış gerektirecek ağır vakalar bulunmamaktadır."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:38
  1. Sakarya
  2. Karası
  3. Norovirüs
  4. salgın hastalık
  5. enfeksiyon
  6. acil servis

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