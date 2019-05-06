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İlçede terzilik yapan bir tek O kaldı

Her geçen gün unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan terzilik mesleğini Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde icra eden tek kişi kaldı.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:08
İlçede terzilik yapan bir tek O kaldı

Her geçen gün unutulmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan terzilik mesleğini Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde icra eden tek kişi kaldı. İlçede 35 yıldır terzilik yapan Mehmet İri, artık sadece vücut ölçüleri standardın dışında olan kişilerin terziye geldiğini belirterek artan obzeite rahatsızlığı ile birlikte işlerin yeniden açıldığını söyledi.


Karpuzlu ilçesinde bir zamanlar terzilik mesleğinin 10-15 dükkanda icra edilirken bugün mesleği sürdüre sadece kendisinin kaldığını belirten Mehmet İri, gelişen tekstil sanayisinin mesleklerini olumsuz etkilediğini bu nedenle terziliğin unutulmaya yüz tutan meslekler arasına girdiğini söyledi. Aslında herkesin kendisine has bedenölçüsü olduğunu ancak hazır giyimin yaygınlaşması ile geleneksel giyim tarzının da yok olduğunu belirten Mehmet İri, “Eskiden Karpuzlu’da herkes elbisesini terziye diktirip giyinirdi. Terzi sayısı çok olmasına rağmen düğün sezonları ve bayramlardan aylar öncesinden ölçü alıp çalışmaya başlardık. Hazır giyim çoğaldı terziler iş yapamaz hale geldi. Bu nedenle bir çok terzi emekli olduktan sonra dükkanını kapatıp mesleği bıraktı. Koskoca Karpuzlu ilçesinde sadece ben kaldım” diye konuştu.


“Obezite rahatsızlığı işleri yoğunlaştırdı”


Son zamanlarda gerek çok sık değişen vücut ölçüleri gerekse insanların daha iyi kumaştan giyinme isteği sayesinde terzilik mesleğinin yeniden cazip hale gelmeye başladığını kaydeden Mehmet İri, “1985 yılından beri terzilik yapıyorum. Yıllar önce insanlar sadece terziden giyindiği için işler iyiydi. Şimdi de insanlarımızın vücut ölçüleri standardın dışına çıktığı için işler yeniden açıldı. Daha önce yetiştirdiğim çok çırak oldu hepsi de büyük şehirlere gidip konfeksiyon atölyelerine girdi. Artık tamiratın yanında daha iyi kumaştan kendi zevkine göre elbise diktirip giyinmek isteyenlere hizmet veriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 09:08
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