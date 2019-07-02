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İlçede alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında temmuz ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

02 Temmuz 2019 Salı 11:29
İlçede alınacak güvenlik önlemleri görüşüldü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Kaymakam Atilla Selami Abban başkanlığında temmuz ayı ilçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı yapıldı. Toplantıda ilçede alınacak önlemler görüşüldü.


Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda ilçede genel güvenlik konusunda yürütülecek hizmetler, alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar görüşüldü. İlçe Güvenlik Kurulu Toplantısına; 3. Zırhlı Tugay Komutan Vekili P.Alb. Oğuzhan Pehlivan, Cumhuriyet Savcısı Yavuz Beyaztaş, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Torun, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve personeller katıldı. Toplantıda Çerkezköy’ün büyüyen ve göç alan bir ilçe olması nedeniyle çok dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği belirtilerek, özellikle ilçe güvenliği hususunda önlemlerin ve tedbirlerin arttırılması kararlaştırıldı. Ayrıca bu hususta kurumların kendi üzerine düşen görevleri yapmaları yönünde fikir alışverişinde bulunuldu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 11:29
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