İlçe ve Belde Belediye Başkanları Vali Akın’ı ziyaret etti 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonucunda seçilerek göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanları Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen Mahalli İdareler Seçimi sonucunda seçilerek göreve başlayan ilçe ve belde belediye başkanları Vali İbrahim Akın’ı ziyaret etti.



Kaman İlçe Belediye Başkanı Necati Çolak, Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, Çiçekdağı İlçe Belediye Başkanı Hasan Hakanoğlu, Akpınar İlçe Belediye Başkanı Şükrü Turgut, Boztepe İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Takan, Özbağ Belediye Başkanı Rasim Arazay ve Kurancılı Belediye Başkanı Adem Bıcakcı Vali Akın’ı ziyaret ederek istişare yaptı.



Belediye Başkanlarının gerçekleştirdikleri ziyaretler esnasında konuşan Vali İbrahim Akın, “Belediye başkanlarının seçildikleri ilçe ve beldelerde en iyi hizmeti verme gayretinde olacaklarına inanıyorum. 31 Mart seçimleri sonucu halkın teveccühü ile göreve layık görülen belediye başkanlarına görevlerinin hayırlı olmasını diliyor, yapacakları hizmet ve çalışmalarla ilçelerimizi daha iyi noktalara taşıyacaklarına inanıyorum.” dedi.

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