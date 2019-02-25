0553 313 94 23

İlçe sakinlerinin 4 yıldır yapılmayan ev isyanı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2015 yılında ev almak için bir yap-sat inşaat firmasına para ve arsalarını veren vatandaşlar ne evlerini ne de paralarını alamadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
İlçe sakinlerinin 4 yıldır yapılmayan ev isyanı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2015 yılında ev almak için bir yap-sat inşaat firmasına para ve arsalarını veren vatandaşlar ne evlerini ne de paralarını alamadı.


İnşaatın önünde toplanan vatandaşlar Sandıklı’da bir inşaat yap sat firmasında 2015 yılında bir yıl içinde teslim edilmek üzere 180’e yakın daire satın aldıklarını ve ücretlerinin de büyük bir bölümünü ödediklerini dile getirdi. Aradan geçen 4 yıla rağmen inşaatların hala yapılmadığını söyleyen vatandaşlar, bitirilen birkaç daireye yerleşenler olduğunu fakat tapularını da alamadıklarını ve evlerin de ipotekli olduğunu öğrendiklerini kaydetti. Dairesini teslim alamayan vatandaşlar ödedikleri parayı da geri alamadıklarını belirtirken kat karşılığı arsa veren vatandaşlar da mağdur olduklarını belirttiler.


Mağdurlar adına açıklama yapan Mehmet Gözütok, “2015 yılında dişimizden tırnağımızdan artırdığımız paralar ile inşaat firmasından daire aldık. Daire teslim alamadığımız gibi paralarımızı da geri alamıyoruz. Bu yüzden mağduriyet yaşıyoruz. Gerekli mercilere şikayetimizi duyurduk. Mağduriyetimizin resmi kanallar ile giderilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan ve Adalet Bakanımızdan bu işin çözülmesini istiyoruz. Burada mağdur olan 180 kişi var. Bu aileler nereden baksan bin kişiye tekabül ediyor. 2015 girişli ve 2018 teslimdi. Ama 2019 yılına geldik inşaatlar hala kaba olarak duruyor. Çoğu da temelde duruyor. Çoğu da icralık. Çoğu parasını ödemiş. Ne dairesi ne de parası teslim ediliyor. Şu an için yetkililer yok. Muhatap olabileceğimiz hiç kimse yok. En düşük daire 120 bin lira. Kişi nereden baksanız 120 bin liralık dairenin 90 bin lirasını ödedi" dedi.


Mağdurlardan Serpil Yıldız ise, “2015 yılında daire aldık. Bize iki yıl içinde teslim edileceği söylendi. Baya yüklü miktarda para verdik. Hala teslim olmadı, bekliyoruz. Elimizde olan belgeler ile icra takibi başlattırdık. Ya verdiğimiz parayı versinler ya dadaireyi teslim etsinler. İstediğimiz çok fazla bir şey değil. Verdiğimiz parayı versinler o bize yeter faiz falan da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.


Kat karşılığı arsasını verdiğini söyleyen 77 yaşındaki Hesna Yalın ise "5 çocuğum var. Ben ile 6 aile olacağız. Ev vereceğini söyledi. Alt katı senin olsun dediler. Arsayı ben bahçe olarak kullanıyordum. Bu bahçeden hep çocuklarıma idare olacaktı. ’Senede teslim’ dedi senesi de geçti, ayı da geçti. Kuyu kazdı. Milletin çoluğu çocuğu düşecek. Hiç düşünmüyor mu? Bu milletin parasını alıp aldatmasa idi. Beni aldattın ya bunları bari aldatmasaydı. Evin önüne kuyu kazdı. Ben şimdi ördek mi, kaz mı, balık mı alıp yüzdüreyim?" şeklinde belirtti.


İnşaat yetkililerine yaklaşık 100 bin lira verdiğini bildiren Himmet Ünlü ise şunları söyledi:


"İlk başta 80 bin lira daha sonra 20 bin lira verip bu işin içine girdim. Ancak 1 yıldan fazladır dairede oturuyorum. Ama hiçbir sözlerini yerine getirmedikleri gibi tapuyu da veremediler. En son da ‘bana ne senin tapundan’ deyip bizi başından kovdu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 11:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır dışı edildi
    1. Gerçek Kim gelirken, benzer Kim sınır..
    2. UTAŞ Uşakspor, Bahri Kaya ile yolları..
    3. NRC Genel Sekreteri Egeland: "Yemen’in..
    4. Vali İbrahim Akın; "Vergi bilincini..
    5. Tarihçi Kemal Karpat, son yolculuğuna..
    6. Su ürünleri ihracatı hedefine..
    7. Söke’de yasak avcılığa geçit yok
    8. Akkaya’ya çok amaçlı sosyal alan
    9. Beslenmede efsaneler ve gerçekler
    10. Toprakkale Belediyesi’nde ’Sıfır Atık..
    11. Hurdaya dönen TIR'da sıkışan sürücü,..
    12. Ömer Günel; “Sokakla temasını kaybeden..
    13. "Hafter güçlerinin operasyonunda..
    14. Başkan Çerçi Akmescit’te destek istedi
    15. Karşıyaka’ya bir ‘vefa parkı’ daha
    16. İİT ilan etti! Azerbaycan'a tam destek
    17. Muratpaşa’nın BigBand Gençlik..
    18. Meslek lisesi öğrencilerinden anlamlı..
    19. Aydın’da domuzlara karşı seferberlik..
    20. Yürek burkan olay! Apartmanın..
    21. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    22. Ordu’da ‘Tulpar’ başarısı
    23. KDK çalışanlarından kan bağışına destek
    24. Osmaniyeli atletlerden Türkiye derecesi
    25. Memur-Sen’den Mısır’daki idamlara tepki
    26. Merinos spor namağlup unvanla..
    27. Van merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    28. Bakan Varank, Bilim Üssü heyetiyle..
    29. Servis aracı yoldan çıktı, facia ucuz..
    30. Yaşlı adam silahla banka soymaya..
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Kalp krizi geçiren Yusuf Kaplan yaşadıklarını anlattı: Ölümü gördüm
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    Ve korkulan oldu! Dünya şokta, çok sayıda ölü ve yaralı var
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    “Yeni parti” hakkında gündemi sarsacak yorum! “ABD AK Parti’ye alternatif yeni parti peşinde”
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor
    Korkutan uyarıyı yaptı: Yeni bir DAEŞ kuruluyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz
    Çocuklar masum, tehlike çok büyük: Annemle birlikte takip ediyoruz