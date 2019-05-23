İlçe protokolü her gün farklı köyde

Kütahya’nın Dumlupınar ilçe protokol üyeleri, Ramazan ayında her gün farklı bir köyde iftar programında köylülerle buluşup bir araya geliyor.

Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, İl Genel Meclis Üyesi Şaban Türk, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Şehirli ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fırat Altıntaş ilçeye bağlı Eyidemir köyünde vatandaşlar tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Gittikleri her köyde iftar yemeğinden sonra vatandaşlarla bir araya gelen ilçe protokolü, köylülerin sorunlarını dinleyip çözüm konusunda istişarelerde bulunuyor. Ayrıca köylerdeki ihtiyaç sahibi aileler tespit ediliyor ve aileler ziyaret edilip gerekli yardımlar Kaymakamlık tarafından yapılıyor.