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İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası ortalık karıştı

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu yaşamını yitiren lise birinci sınıf öğrencisinin cenaze töreninde ortalık karıştı.

05 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
İlçe müftüsünün cenaze vaazı sonrası ortalık karıştı

Kayseri'de, köpeklerin saldırması sonucu hayatını kaybeden öğrencinin cenaze namazı öncesinde ilçe müftüsü hayvanlara şefkatin önemi hakkında vaaz verince, öğrencinin yakınları tepki gösterdi.

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde dün meydana gelen olayda, köpeklerin saldırısına uğrayan lise 1. sınıf öğrencisi 14 yaşındakiMehmet Özer hayatını kaybetti.

Özer'in cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından namazın kılınacağı Hacılar Cami Kebir Camii'ne getirildi. Öğle namazı öncesinde vaaz veren ilçe müftüsü, vaazında hayvanlara şefkatin önemini anlattı. Bu sırada, Özer'in yakınları müftünün üstüne yürüyerek, 'Bizim canımız yanıyor, siz neyden bahsediyorsunuz' diyerek tepki gösterdi. Camiye giren polis ekipleri, tepki gösteren vatandaşları çıkardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 13:57
  1. Kayseri
  2. Hacılar ilçesi
  3. Mehmet Özer
  4. sokak köpeklerinin saldırısında ölen çocuk
  5. cemaat müftüye tepki gösterdi
  6. müftüden olay sözler

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