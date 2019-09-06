Diyanet ilçe müftüsü yedek yerleştirme sonuçları 2019 sorgula Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı 2019 ilçe müftülüğü yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlçe müftülüğü yedek yerleştirme başvuruları 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet ilçe müftü sonuçları kurum tarafından açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı 2019 ilçe müftülüğü yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlçe müftülüğü yedek yerleştirme başvuruları 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet ilçe müftü sonuçları kurum tarafından açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'taki "il müftü yardımcısı" kadrosuna kurum içi naklen kadın personel alımı gerçekleştirileceği duyrulmuştu. İlçe müftülüğü için başvurular da 22 Nisan-6 Mayıs'ta yapılmıştı.

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