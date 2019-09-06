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Diyanet ilçe müftüsü yedek yerleştirme sonuçları 2019 sorgula

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı 2019 ilçe müftülüğü yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlçe müftülüğü yedek yerleştirme başvuruları 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet ilçe müftü sonuçları kurum tarafından açıkladı.

06 Eylül 2019 Cuma 18:09
Diyanet ilçe müftüsü yedek yerleştirme sonuçları 2019 sorgula

Diyanet İşleri Başkanlığının yaptığı 2019 ilçe müftülüğü yedek yerleştirme sonuçları açıklandı. İlçe müftülüğü yedek yerleştirme başvuruları 26 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında yapılmıştı. Diyanet ilçe müftü sonuçları kurum tarafından açıkladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Mersin, Muş, Niğde, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van, Yozgat ve Zonguldak'taki "il müftü yardımcısı" kadrosuna kurum içi naklen kadın personel alımı gerçekleştirileceği duyrulmuştu. İlçe müftülüğü için başvurular da 22 Nisan-6 Mayıs'ta yapılmıştı.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 18:09
  1. Kilis
  2. Karabük
  3. Iğdır
  4. Şırnak
  5. Batman
  6. Bayburt
  7. Zonguldak
  8. Yozgat
  9. Van
  10. Şanlıurfa
  11. Tunceli
  12. Siirt
  13. Niğde
  14. Muş
  15. Kahramanmaraş
  16. Kırklareli
  17. Kastamonu
  18. Kars
  19. İstanbul
  20. Mersin
  21. Hakkari
  22. Eskişehir
  23. Erzincan
  24. Edirne
  25. Diyarbakır
  26. Çanakkale
  27. Burdur
  28. Bolu
  29. Bitlis
  30. Bingöl
  31. Balıkesir
  32. Aydın
  33. Artvin
  34. Ağrı
  35. Afyon
  36. Adıyaman
  37. İlçe müftüsü yedek yerleştirme sonuçları 2019 sorgula
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