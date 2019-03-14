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İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği verildi

Şırnak’ın Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi’nin emekli olması nedeniyle onuruna veda yemeği verildi.

14 Mart 2019 Perşembe 17:25
İlçe Müftüsü Elçi’ye veda yemeği verildi

Şırnak’ın Silopi İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi’nin emekli olması nedeniyle onuruna veda yemeği verildi.


Silopi ilçesinde yaklaşık 5 yıldır görev yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi’ye ekmekliliğe ayrılmasından dolayı Kaymakam Sezer Işıktaş tarafından veda yemeği verildi. Bir otelde düzenlenen yemeğe İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş, Şırnak İl Müftüsü Ramazan Tolan, İlçe Jandarma Komutanı Cem Yalçın, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Doğru kurum amirleri katıldı. Yemek sonrası kısa bir konuşma yapan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi, yaklaşık 39 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı’nın çeşitli kademelerinde görev yaptığını, her şeyin bir sonu olduğu gerçeğine atıfta bulunarak, "Gençlik gidiyor, güzellik gidiyor, güç kuvvet gidiyor, güç kuvvetin bitmesiyle mesleki hayatta bitiyor, zenginlikte bitiyor görevde bitiyor. Rabbim ülkemize birlik beraberlik içerisinde huzurlu bereketli bir ömür hayatı nasip etsin" dedi. Elçi, yemeğe katılanlardan helallik isteyip katılanlara teşekkür etti.


Emekliliğe ayrılan İlçe Müftüsü Hüseyin Elçi’ye İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş plaket ve hediye verdi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 17:25
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