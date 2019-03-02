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İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında Şubat ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.

02 Mart 2019 Cumartesi 11:35
İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı

Bilecik İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında Şubat ayı İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı.


İnhisar İlçe Müftülüğünde gerçekleştirilen toplantıya, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, vaizler ve şube müdürleri katıldı. Toplantıda güncel idari konuları, ilçe müftüleri kongresi öncesi çeşitli konular il ve ilçe gençlik koordinatörlerinin belirlenmesi, başkanlığın seçim yasakları konuları, iki ay üst üste sınavsız nakil talepleri, Diyanet İşleri Bakanlığı geçici görev yolluğu konulu yazısı, diyanet mesleki bilgiler seviye tespit sınavı başvuruları, her ilçede en az bir öğrenci evi açılması, camiler ve din görevlileri haftasında verilecek olan ödüllerin maddi katkısının görüşülmesi ve karara bağlanması konuları görüşüldü.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 11:35
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