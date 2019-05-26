İlçe Milli Eğitim personeli iftarda buluştu

Bilecik’in Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personeli iftarda bir araya geldi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya ve Şube Müdürlerinin de katıldığı iftar buluşması Ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberlik ikliminin hissedilmesine vesile oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, "Bu mübarek Ramazan ayının manevi atmosferinde siz çalışma arkadaşlarımız ile hep birlikte oruçlarımızı açalım istedik. Mevlam tuttuğunuz oruçları ve ibadetlerinizi kabul etsin. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Hep birlikte daha güzel ve başarılı çalışmalara imza atmak ümidiyle hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Hep birlikte yenilen iftar yemeğinin ardından hoş sohbetlerin gerçekleştiği program eğitim personelinin birlik ve beraberlik ruhuyla sona erdi.