İlçe Milli Eğitim Müdürü Gümüş’ten Tercih Danışmanları Komisyonlarına ziyâret

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, YKS sonuçlarına göre öğrencilerin sağlıklı bir şekilde tercih yapabilmeleri amacıyla kurulan Tercih Danışmanlı Komisyonlarını ziyaret etti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için en önemli dönemeçlerden biri olan tercih süreci başladı. Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde oluşturulan YKS Tercih Danışmanlığı Komisyonları tarafından Yükseköğretim tercihlerini yapacak öğrenciler için okullarda tercih danışmanlığı hizmeti verilmeye başlandı. Tercihlerin ilk gününde danışmanlık hizmeti veren komisyonları ziyaret eden Gümüş Tercih Danışmanlığı Komisyonlarına aileleriyle birlikte tercihler hakkında bilgi almaya gelen öğrencilerle sohbet edip tercihlerinin hayırlı olmasını diledi.

Gümüş Bakanlığın 2023 Eğitim Vizyonu Hedefleri kapsamında üniversite hayatına başlayacak olan gençler için en sağlıklı tercihleri yapabilmelerini vei öğrencilere danışmanlık hizmeti verebilmek adına okullarda "Tercih Danışmanlığı Komisyonları" oluşturulduğunu belirterek, "Yapacağınız tercihlerin şimdiden sizler için hayırlı olmasını diliyorum. Hedeflediğiniz üniversitelere yerleşmenizi temenni ediyorum. Tercihlerinizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.