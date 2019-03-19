İlçe Jandarma Komutanı FETÖ'den tutuklandı

GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı E.İ, MİT tırları itirafçısı Mustafa İlhan'ın ifadeleri doğrultusunda tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1 Ocak 2014'te MİT tırlarının durdurulması olayında jandarmaya ihbarda bulunduğu belirlenen ve uzun zamandır aranan FETÖ'nün "imamı" İlhan, Ordu'da saklandığı adreste yakalanmasının ardından "mahrem imamlar" ile ilgili sorgusunda Yüzbaşı E.İ. ile Hatay'da görev yaptığı sırada görüştüğünü belirtti.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturmada, E.İ'nin Şiran İlçe Jandarma Komutanı olduğunu belirleyen Gümüşhane Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü ekipleri, E.İ'yi Şiran'da gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ev ve iş yerinde yaptığı aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el koydu.

Emniyet Müdürlüğündeki sorgusunun ardından dün akşam adliyeye sevk edilen E.İ, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İki ay önce Şiran İlçe Jandarma Komutanlığına atanan E.İ'nin sorgusunda, Mustafa İlhan ile görüştüğünü kabul ettiği, kendisiyle sürekli olarak ankesörlü telefondan irtibat kurulduğunu, gitmediğinde ise sürekli arandığını anlattığı, FETÖ'yle alakası olmadığı halde ısrarları nedeniyle uzaklaşamadığını ifade ettiği öğrenildi.