İlçe genelinde müşteri dışındakilerine iş yerleri önüne araç parkı yasağı

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Zabıta Müdürü Ümit Metin ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilçedeki çarşı merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, kendi araçlarını iş yerleri önüne değil de Hükümet Meydanı’na park etmeleri konusunda ricada bulundu.

Eğirdir çarşı merkezinde araç yoğunluğu nedeni ile zaman zaman birçok sıkıntılar meydana geliyor. Bundan böyle esnaflarımız araçlarını işyerleri önüne park etmeyecek.

Böylelikle. hem görüntü kirliliği önlenecek hem de esnaflardan alışverişe gelen vatandaşlar rahatlıkla araçlarını park edip, alış verişlerini yapacaklar.

Diğer taraftan, vatandaşların ise alışveriş dışında uzun süreli park etmeleri yasaklandı. Bu güzel uygulamadan dolayı ilçe esnafları Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ederek uygulamaya tam destek verdiklerini belirttiler.

Belediye Başkanı Gök’ün ziyaretler sırasında, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, EGİDAD Başkanı Osman Gök ve GÖK Sigortacılık’a da girip uyarması, ‘Sizlerin cezaları daha fazla olacak’ demesi neşeli dakikaların yaşanmasına neden oldu.