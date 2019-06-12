0553 313 94 23

İlçe genelinde müşteri dışındakilerine iş yerleri önüne araç parkı yasağı

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Zabıta Müdürü Ümit Metin ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilçedeki çarşı merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, kendi araçlarını iş yerleri önüne değil de Hükümet Meydanı’na park etmeleri konusunda ricada bulundu.

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:44
İlçe genelinde müşteri dışındakilerine iş yerleri önüne araç parkı yasağı

Isparta Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Zabıta Müdürü Ümit Metin ile birlikte bugün sabah saatlerinden itibaren ilçedeki çarşı merkezinde bulunan esnafları tek tek ziyaret ederek, kendi araçlarını iş yerleri önüne değil de Hükümet Meydanı’na park etmeleri konusunda ricada bulundu.


Eğirdir çarşı merkezinde araç yoğunluğu nedeni ile zaman zaman birçok sıkıntılar meydana geliyor. Bundan böyle esnaflarımız araçlarını işyerleri önüne park etmeyecek.


Böylelikle. hem görüntü kirliliği önlenecek hem de esnaflardan alışverişe gelen vatandaşlar rahatlıkla araçlarını park edip, alış verişlerini yapacaklar.


Diğer taraftan, vatandaşların ise alışveriş dışında uzun süreli park etmeleri yasaklandı. Bu güzel uygulamadan dolayı ilçe esnafları Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’e teşekkür ederek uygulamaya tam destek verdiklerini belirttiler.


Belediye Başkanı Gök’ün ziyaretler sırasında, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yusuf Öngün, EGİDAD Başkanı Osman Gök ve GÖK Sigortacılık’a da girip uyarması, ‘Sizlerin cezaları daha fazla olacak’ demesi neşeli dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram şeker ele geçirildi
    1. Mardin’de tarihi geçmiş 500 kilogram..
    2. GESMEK’ten muhteşem konser
    3. İlçe güvenlik ve muhtarlar toplantısı..
    4. İran'dan Almanya Dışişleri Bakanı..
    5. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    6. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    7. Validen gazetecileri kıskandıran..
    8. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    9. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    10. Bakır kazanı böyle çaldılar
    11. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    12. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    13. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    14. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    15. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    16. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    17. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    18. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    19. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    20. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    21. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    22. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    23. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    24. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    25. Almanya’da Türk çocuk, spor salonunda..
    26. 8 yıldır Erzurum’da bekleyen Gürcistan..
    27. Siirt merkezli 6 ildeki terör..
    28. Gagavuzya’da 15 Temmuz anıtı
    29. Dışişleri Komisyonu ile Karadağ..
    30. Diyarbakır’daki anız yangını vatandaş,..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!