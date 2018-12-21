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İlçe Emniyet Müdürü tarihi kaçakçılık soruşturmasında gözaltına alındı

Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

21 Aralık 2018 Cuma 14:58
İlçe Emniyet Müdürü tarihi kaçakçılık soruşturmasında gözaltına alındı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycumaİlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 14:58
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  • Yunus16Yunus1628 dk önce
    MÜDÜRE BAK MÜDÜRE! NASIL DA LİYAKATLI ADAM SEÇİYORUZ

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