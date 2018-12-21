İlçe Emniyet Müdürü tarihi kaçakçılık soruşturmasında gözaltına alındı
Zonguldak'ın Çaycuma İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç'ın, yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.21 Aralık 2018 Cuma 14:58
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tarihi eser kaçakçılığı soruşturmasında, Çaycumaİlçe Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç hakkında gözaltı kararı verildi. Kılıç, dün İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 1 yıldır İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunan Ahmet Kılıç'ın, emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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