0553 313 94 23

İlçe Emniyet Amiri Gündüz’den öğrencilere kitap hediyesi

Arguvan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz polislerle beraber Arguvan Atatürk İlkokulu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.

12 Mart 2019 Salı 17:33
İlçe Emniyet Amiri Gündüz’den öğrencilere kitap hediyesi

Arguvan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz polislerle beraber Arguvan Atatürk İlkokulu ziyaret ederek öğrencilere kitap hediye etti.


Burada konuşan İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, “Biz çocuklarımızı seviyoruz. Siz Çocuklar bizim geleceğimiz, onları ne kadar güzel yetiştirebilirsek toplumumuza o kadar faydalı olacaklardır.Sizler geleceğin anneleri ve babaları olacaksınız. Geleceğin hakimi, savcısı, polisi olacaksınız. Ülkeyi sizler yöneteceksiniz bizim için çok önemlisiniz” dedi.


Daha sonra polisler öğrencilere kitap hediye etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:33
  1. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    1. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    2. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    3. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    4. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    5. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    6. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    7. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    8. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    9. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    10. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    11. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    12. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    13. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    14. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    15. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    16. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    17. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    18. Pekmez el emeği göz nuru eserleri..
    19. Uzer’den Tıp Bayramı mesajı
    20. "İngiltere'ye net ve kapsamlı..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü