"İlçe ekonomisine katkı sağlayacak farklı fikir ve düşüncelere her zaman açığız"

Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde Kaymakam Abdulkerem Abbasoğlu başkanlığında, Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ın da katılımıyla geniş kapsamlı muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Toplantıya, İlçe Emniyet Amiri, İlçe Jandarma Komutanı, İl Genel Meclis Üyeleri, daire amirleri, mahalle ve köy muhtarları bir araya geldi.

Toplantıda, ilçedeki mahallelerde ve köylerdeki çalışmalar ve sorunlar masaya yatırıldı. Köylerde ve mahallelerdeki yatırım veya varsa sıkıntılı durumlarla ilgili konular hakkında tüm muhtarlara tek tek söz verildi. Kurumların, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çözüme kavuşturma odaklı çalışarak sonuca ulaşılmasının hedeflendiği açıklandı.

Köylerle ilgili yapılacak olan tüm çalışmalarda, gerekli tüm desteği Belediye Başkanlığı olarak vermeye hazır olduklarını belirten Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç, ’’İlçemize bağlımahallelerimizde ve köylerimizde bulunan muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içerisinde hareket edip tarım, hayvancılık, genç çiftçi destekleri ve farklı fikirlerde ekonomik katkı sağlayacağına inandığımız her türlü fikir ve projede Dumlupınar Belediyesi olarak vatandaşlarımızla hareket etmeye kazırız’’ ifadelerini kullandı.