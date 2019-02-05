0553 313 94 23

MHP'den İlber Ortaylı'ya bir tepki daha! "İnsan olmak kâfi"

İlber Ortaylı'nın MHP'ye yönelik, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Tunç Soyer'le ilgili sözlerinin ardından parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sonra, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan da tepki geldi.

05 Şubat 2019 Salı 13:45
MHP'den İlber Ortaylı'ya bir tepki daha! "İnsan olmak kâfi"

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi için, Alparslan Türkeş hakkında idam cezası isteyen Nurettin Soyer'in oğlu Tunç Soyer'i aday göstermesi, Ülkücü camiada büyük tepkilere neden oldu. 

Bunun üzerine tarihçi İlber Ortaylı MHP'lilere "Buna gülüyorum. Nurettin Soyer ne yapacağını oğluna mı sormuş" dedi. Ancak bu ifade MHP ile Ortaylı arasında kavgaya neden oldu.

Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ortaylı'nın MHP'ye ayar vermeye çalıştığını ve bunu da ülkücü hareketin acılarını küçümseyerek yapmaya çalıştığını söyledi.

"İnsan olmak kâfidir"

Başkalarının acılarına saygıla olmak gerekir diyen Yalçın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu konuda empati yapmak için akademisyen olmak, unvan veya yüksek mevki sahibi olmak gerekmez. Sadece insan olmak kâfidir. Lakin Sayın Ortaylı yaralarımızı kanatmış, kederlerini yüreklerine gömmüş, milyonlarca ülkücüyü incitmiştir.

Ülkücü hareket, 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında çok büyük acılar çekmiş, arkadaşlarımız Mamak zindanlarında çok şiddetli işkencelere maruz kalmıştır. Kederlerimiz hâlâ tazedir. Ülkücü hareketin artık size saygısı kalmamıştır. Siyaset, kendini kibrin yırtıcı pençesine kaptırmış egoların işi değildir Sayın Ortaylı; bırakın da siyaseti onu bilenler yapsın. Kendi alanınızın dışına çıkmayın ki rezil olmayasınız."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:45
  1. İzmir
  2. Tunç Soyer
  3. Semih Yalçın
  4. MHP
  5. İlber Ortaylı

YORUM YAZ

  • osmanosman12 dk önce
    neden sevmediğiniz kişilerin en çirkin resimlerini koyarsınız?son moda laf ile algı operasyonu mu?
  • AbdullahAbdullah26 dk önce
    İlber Ortaylının zekatı MHP'yi 40a katlar. MHP neyine güvenmiş de konuşmuş anlamadım. AKP'den cevaz almadan konuşunca böyle çuvalıyorlar.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel..
  2. Jose Mourinho tüm dünyaya rezil oldu!
  3. Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin..
  4. Macron’a sert uyarı
  5. İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a..
  6. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
  7. İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı
  8. Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi..
  9. Liseli Helin'i öldüren caninin cezası..
  10. Hamas ile İslami Cihad'dan ortak..
  11. Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1..
  12. İranlı bakan: Nasıl yaptım açıklayamam
  13. Sel felaketinde kaybolanların cesedine..
  14. UNICERA Fuarı kapılarını açtı
  15. Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında..
  16. Helâl olsun Çorumluya
  17. İlber Ortaylı'ya bir tepki daha!..
  18. AB'de perakende satışlar düştü
  19. Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
  20. Burdur Bucak’da zehirlenme son dakika..
Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

Günün Karikatürü

05 Şubat 2019
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?