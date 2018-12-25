İlber Ortaylı'dan yeni 'cahil' açıklaması: Bazıları alaya alıyor...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antep, Maraş ve Urfa, özellikle de Antep savunmasının, Türkiye'nin yakın tarihindeki en önemli olay olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ortaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Milli Mücadele ve Gaziantep" konulu söyleşiye katıldı.

Ortaylı, Türkiye'nin bazı zenginliklerinin farkında olmadığı gibi yakın tarihinin de farkında olmadığını, Gaziantep'in de bunlar arasında yer aldığını belirtti. Gaziantep'in imparatorluk döneminde büyük bir sancak olduğunu kaydeden Ortaylı, Gaziantep'i de içerisine alan Halep'te ise tamamıyla Halep Türkmenlerinin yaşadığını anlattı.

Bu ilin sınırlarının bugünkü sınırlar olmadığını aktaran Ortaylı, şu bilgileri verdi:

"O bölgedeki aşiretler şimdi sınırın bu tarafından Halep'te, Rakka'da. Burada farklı milletler, azınlıklar, dinler de vardı. Yani burası renkli bir yer. Halep, 19. ve 20. yüzyıl kavşağında sadece ticaret değil, sanayi de üreten bir yer. Bu özelliğini bugünkü Türkiye sınırları içerisinde sürdüren iki şehir vardır, onlar da Kayseri ve Gaziantep'tir. Bunlar sanayi üretimine geçmiş yerlerdir."

Ortaylı, bu iki kentten Gaziantep'in çalışkan, Hristiyan'ı ve Müslüman'ı ile barışık olduğunu anlattı.

'Bugün herkes düne bakarak yanlış kanaat besliyor'

İlber Ortaylı, Kurtuluş Savaşı ile ilgili ise şu görüşleri ifade etti:

"Bu savaş, imparatorluğun Arap eyaletlerini götürdü, Türkiye'nin entellektüel sınıfını yedi bitirdi. Yani bugün herkes düne bakarak yanlış kanaat besliyor. Oysaki bu topraklar, savaştan önce bir Batı diline, yanında Arapça, Osmanlıca'yı çok rahat konuşabilen münevver bir insan grubuna sahipti. Yani iki dünyayı bilen ve iki dünyaya hakim insanlar vardı. Bu insanlar savaşta bitti. Bu savaş 1919'a gelene kadar bizim için tam 11 sene sürmüştür."

'Bunlar ahmak ve cahildir'

Savaşların sadece silahla değil, aynı zamanda diplomasiyle gerçekleştiğini ifade eden Ortaylı, şöyle devam etti:

"Bu diplomasi için bu topraklar çok önemlidir. Bunu unutmayın, Antep, Maraş ve Urfa'daki savunma ve özellikle Antep savunması yakın tarihimizdeki en önemli olaydır. Tabii ki komutanlarının ismi de bugün Gaziantep'te şükranla çeşitli yerlere verilmiştir. Antep, o dönemdeki başarısıyla 1921 yılında TBMM tarafından gazilik unvanını kazanmıştır. Şehirlere gazilik veya benzer unvanların verilmesini bazıları, 'vatan, millet, Sakarya' diye alaya alıyor. Bunlar ahmak ve cahildir."

Ortaylı'ya konuşmasının sonunda Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından çiçek takdim edildi.