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İlber Ortaylı'dan RTÜK'e uyarı: Artık rüyalarıma giriyor

İlber Ortaylı'dan RTÜK'e Türkçe çıkışı geldi. "Rüyalarıma giriyor" diyen Ortaylı, RTÜK'ün yanlış Türkçe kullanan televizyonlara ceza yazmasını istedi.

31 Ocak 2019 Perşembe 22:37
İlber Ortaylı'dan RTÜK'e uyarı: Artık rüyalarıma giriyor

Burdur'da Bucak Eğitimde Kaliteyi Artırma Projesi (BEKAP) seminerine konuşmacı olarak katılan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Türkçenin önemli bir mesele olduğunu ve doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Ortaylı, "Türkçe çok önemlidir. RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır.'' dedi.

"Garip bir Türkçe ile konuşuyorlar"

Üniversite öğrencilerinin Türkçeyi bozuk kullandıklarına değinen Ortaylı, "Maalesef üniversitelerimiz, liselerimiz çocuklarımıza doğru dürüst Türkçe nedir, nasıl konuşulur, Türk dilinin grameri, telaffuzu nasıldır, nasıl muhafaza edilir bunları veremiyorlar ve insanlar televizyondan, şuradan, buradan, şantözlerden edindikleri garip bir Türkçe ile konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Rüyalarıma giriyor"

Ortaylı, Türkçenin yanlış kullanımıyla ilgili izlenimlerini şu sözlerle aktardı:

"Bir televizyon spikeri kızcağız 'başkan' diyemiyor, 'başgan' diyor. Bunu bir spiker söylüyor. Türkçeyi ağzının arkasına atmış öyle konuşuyor. Tiyatrocular, sinemacılar, televizyon ve radyo spikerleri o dili temsil ederler. Türkiye Cumhuriyeti eğitim bakımından kendini yaralamış bir cumhuriyettir. Bunun üstünü kırmızı kalemle çizin. Eğer bugün büyük bir buhranın içine girmişsek bundan daha büyük bir problem olamaz. Nasıl çıkacağımızı bilemiyorum. Rüyalarıma giriyor. Ben her gece öğretmenler görüyorum, birtakım saçma sapan şeyler konuşuyoruz. Demek ki kafamı çok meşgul ediyorlar. Yani benim Türkiye'nin kültür buhranını, eğitim çıkmazını nasıl atlatacağına dair fazla bir fikrim yok. Bu çok önemli bir fasıl. Bunu çözemiyorum."

"RTÜK'ün cezalandıracağı şey yanlış Türkçe kullanmak"

Ortaylı, Türkçeyi doğru kullanmanın önemine vurgu yaparak, "RTÜK'ün iletişim araçlarında cezalandıracağı şey, yanlış Türkçe kullanmak, yanlış Türkçe konuşmaktır. Bu cumhuriyet üzüm, tütün, tahıl parasıyla bile zor geçindiği vakitte, dışarıya yetişmeleri için mühendis, hekim, metalurji mühendisleri yollamış." diye konuştu.

Ortaylı'ya daha sonra şehri ziyareti anısına çeşitli hediyeler verildi.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 22:37
  1. Burdur
  2. İlber Ortaylı
  3. RTÜK
  4. Türkçe

YORUM YAZ

  • aliali19 dk önce
    Türkçeyi Kemalistçe zannedip lisan inkilabına ses çıkarmayan şahıs mı söylüyor?Evvel sen Türkçeye yapılan suikasti kabul edip onu tenkit et.

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