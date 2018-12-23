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İlber Ortaylı'dan Payitaht dizisine eleştiri: Abdülhamid...

Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abdülhamid' dizisini eleştirerek Abdülhamid Han'ın dizideki karaktere uymadığını ifade etti.

23 Aralık 2018 Pazar 17:45
İlber Ortaylı'dan Payitaht dizisine eleştiri: Abdülhamid...

CNN Türk ekranlarında yayınlanan, Deniz Bayramoğlu'nun sunduğu Gündem Özel programında konuk olan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, TRT'de yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid' dizisini eleştirdi."Dizi için konuşmayalım gücenirler" diyen Ortaylı, "Böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" ifadelerini kullandı.

Abdülhamid Han'ın tarım politikası

Ortaylı, Sultan Abdülhamid dönemindeki tarım politikasını, "Onun yaptığı reformlarla, gelişen dışarıya açılan ordusunu besleyen bir tahıl üretimi maalesef aradan yüzyıl geçmeden bizim çok demokratik hükümetlerimiz tarafından yerle yeksan edilmiştir. 10 sene evvel sattığı mahsulatı şimdi alıyor başka yerlerden bu şaşılacak bir şey." sözleriyle ifade etti.

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'Hiç renk vermeyen, suskun bir padişahtı'

"Son derece suskun, tedbirli konuşan, hiç renk vermeyen belki ses tonuyla bile öyle olan bir padişahtı" dediği Abdülhamid'i en iyi canlandıran kişinin Nahit Sırrı Örük olduğunu da sözlerine ekledi.

"Şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık"

Bugünlerde yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisi için "Dizi için konuşmayalım gücenirler, böyle bir Abdülhamid yok, böyle bir devir de yok" diyen Ortaylı, daha önce de çok konuşulan, sultanın konsolosa tokat attığı sahneyi "Osmanlı padişahı konsolos falan dövmez, sadece bir şeyhülislamımız bir konsolosu dövdürttü eline sağlık" sözleriyle eleştirdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 17:45
  1. Payitaht Abdülhamit
  2. İlber Ortaylı
  3. HABERLER
  4. Payitaht Abdülhamid dizisi
  5. Payitaht Abdülhamid
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