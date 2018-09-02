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İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! "Açlık tehlikesi kapıda"

Tarihçi Profesör İlber Ortaylı, bugünkü yazısında 1980 sonrası iktidarların tarım politikalarını eleştirerek, 'Ziraatta arz-talep, serbest piyasa kurallarına bırakılamaz. Burada sosyalizan laflar etmeye lüzum yok. Vahşi bir pazar mekanizmasının hiç uğramaması gereken alandır. Yeryüzünün büyük iklim değişiklikleriyle mücadele ettiği bu asırda açlık tehlikesi kapıdadır' diye yazdı.

02 Eylül 2018 Pazar 10:37
İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! "Açlık tehlikesi kapıda"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarım politikalarındaki yanlışlıklara dikkat çekti. Taşra idarelerinin çiftçinin ürettiği ürün ile alıcının temasını ayarlayamadığını ifade eden Ortaylı, 'Büyük bir gerilemenin içine girdik. Tarımda destekleme politikasını körü körüne ve ayırt etmeksizin terk eden 1980 sonrası iktidarlar bir yıkıma neden oldular. Üstelik bu alanda da kayırmacılık yapıldı; mesela hiçbir şekilde kalitesi iyi olmadığı halde Karadeniz çayına verilen sübvansiyon başka bazı tarımsal ürünlerden esirgendi' dedi.

Hürriyet gazetesindeki bugünkü yazısında, insanların çok ucuza elden çıkarabildiği ürünü toplamamayı tercih etmeye başladıklarını ve öte yandan şehirlerdeki pazarlarda insanların aynı ürünü pahalı olduğu için alamadıklarının altını çizen Ortaylı, şunları söyledi:

"Ziraatta arz-talep, serbest piyasa kurallarına bırakılamaz. Burada sosyalizan laflar etmeye lüzum yok. Vahşi bir pazar mekanizmasının hiç uğramaması gereken alandır. Yeryüzünün büyük iklim değişiklikleriyle mücadele ettiği bu asırda açlık tehlikesi kapıdadır. Kıtlığı, kimya sanayinin bulguları ve müdahalesiyle bolluğa çevirmemiz mümkün değil. Tarlada ve bahçede yetiştirileni iyi değerlendirmek ve asıl tüketiciye uygun fiyatlı devretmek gerekir, bu bile siyasi tercih meselesi değildir, doğru olanı yapmak ve ona göre örgütlenmek gerekiyor."

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 10:37
  1. ilber ortaylı
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