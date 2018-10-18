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İlber Ortaylı'dan Ara Güler yorumu

Tarih Profesörü İlber Ortaylı, hayatını kaybeden fotoğrafçı Ara Güler hakkında konuştu.

18 Ekim 2018 Perşembe 09:17
İlber Ortaylı'dan Ara Güler yorumu

Vefatının ardından Ara Güler'i anlatan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Olayları takip ve az görülen bir hafızası vardı" ifadelerini kullandı.

Hastalıklarından ve yaşından dolayı Güler'in haberinin beklenmeyen bir şey olmadığını söyleyen Tarihçi, "Buna rağmen çok üzücü" dedi.

"Türkiye bir tarihçisini kaybetti diyebiliriz"

Güler'in sanatçı duyarlılığına sahip olduğunu belirten Ortaylı, "Türkiye bir tarihçisini kaybetti diyebiliriz. Memleketimizin en enterasans çağında, yani 2. Cihan Savaşı'ndan sonraki modernleşme evresini onun kadar ekrana getiren yok. Zamanın ne olduğunu kavrayan birisiydi. Çok kişi o zamanları kavrayamamıştı. Hepimiz yaşadıklarımızı unutacaktık ama onun sayesinde hatırlıyoruz" dedi.

20 gün kadar önce Ara Güler ile görüştüğünü söyleyen Ortaylı, Güler'in kendisinin çalıştığı mahallede oturduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 09:17
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