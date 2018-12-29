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İlber Ortaylı tepki gösterdi: Bu feci bir şey...

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, günümüzde eğitim sisteminin büyük sorunları olduğunu belirterek, "Özel eğitime karşı değilim. Ama bugünkü gibi özel eğitim olmaz, sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar" tepkisinde bulundu.

29 Aralık 2018 Cumartesi 23:26
İlber Ortaylı tepki gösterdi: Bu feci bir şey...

Boğaziçi Üniversitesi'nde bir sempozyumda konuşan İlber Ortaylı özel okullardan dert yandı.

"Sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar"

Türk devrimiyle eğitim alanında başarılar sağlandığını söyleyen Ortaylı,  günümüzde eğitim sisteminin büyük sorunları olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Özel eğitime karşı değilim. Ama bugünkü gibi özel eğitim olmaz, sandviççi dükkanı gibi özel okul açıyor adamlar. 15 tane peynirci dükkanından iyi peynir çıkmaz. Bu feci bir şey ve tahlil edilmemiş bir sorun."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 23:26
  1. açıklama
  2. İlber Ortaylı
  3. YAŞAM Haberleri

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