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İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beştepe'de kabul ettiği tarihçi-akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 19:36
İlber Ortaylı, kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaylı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Ortaylı, Beştepe'de gerçekleşen kabul sırasında kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne bağışladı.

Erdoğan da Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi'ne yaptığı bağıştan dolayı Ortaylı'ya teşekkür etti.

Ortaylı, 2017 yılında tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü'ne layık görülmüştü.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 19:36
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Ortaylı
  3. Cumhurbaşkanlığı
  4. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kütüphanesi
  5. Beştepe

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