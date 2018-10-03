İlber Ortaylı Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı oldu! İlber Ortaylı kimdir nereli ve kaç yaşında?

Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı olduğunu son dakika olarak duyurdu. Peki İlber Ortaylı kimdir? İlber Ortaylı nereli ve kaç yaşında? İlber Ortaylı’nın kitapları…

Twitter'dan açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Haluk Dursun şu ifadeleri kullandı; "İlber Ortaylı hepimizin hocasıdır. Kültürel konularda Bakanlık danışmanı olarak bize katkı verecek. Hepimiz Türk kültürünün hizmetindeyiz" dedi. Diğer yandan Prof. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmiş ve kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne armağan ettiğini açıklamıştı.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947 tarihinde Bregenz, Avusturya’da dünyaya gelmiştir. Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğan Ortaylı, iki yaşındayken ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.

Ortaylı, 1965’te Ankara Atatürk Lisesi’nden mezun oldu.

1970’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni ve Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi’nin tarih bölümünü bitirdi. Halil İnalcık, Mümtaz Soysal, Seha Meray gibi kişilerin öğrencisi oldu. Viyana üniversitesi Slavistik ve Orientalistik Bölümü’nde eğitim gören İlber Ortaylı, yüksek lisans çalışmasını Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık ile yaptı.

Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1974 yılında doktor oldu. 1979 senesinde de “Osmanlı İmparatorluğunda Alman Nüfuzu” çalışmasıyla doçent oldu.

1982 tarihinde devletin akademik politikalarına tepki olarak istifa etti.

Bu dönemde Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Strazburg, Yanya, Sofya, Kiel, Cambridge, Oxford ve Tunus üniversitelerinde misafir öğretim üyeliği yaptı.

1989’da Türkiye’ye dönerek profesör oldu.

Yerli, ve yabancı dergilerde Osmanlı ve Rus tarihi ile ilgili makaleler yayınladı.

2002 senesinde Galatasaray Üniversitesi’ne, iki yıl sonra da Bilkent Üniversitesi’ne konuk öğretim üyesi seçildi.

2005 senesinde Topkapı Sarayı Müzesi başkanı oldu. 2012’de yaş haddinden emekli olan Ortaylı, görevi Ayasofya Müzesi başkanı Haluk Dursun’a devretti.

Birçok kitabı bulunan İlber Ortaylı, şu an Galatasaray Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nde Türk Hukuk Tarihi dersi vermektedir.

İlber Ortaylı, 2017 senesinde düzenlenen 29 Ekim Resepsiyonu'nda, Tarih alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülü aldı.

İLBER ORTAYLININ BAZI ESERLERİ

Tanzimat'tan Sonra Mahallî İdareler

Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu

Osmanlı Aile Yapısı

Kırk Ambar Sohbetleri Avrupa ve Biz

Tarihimiz ve Biz

İlber Ortaylı Seyahatnamesi

İttihat ve Terakki