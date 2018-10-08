İlber Ortaylı: Danışmanlık için maaş almayacağım

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı danışmanı olmuş, daha öncesinde ise kişisel kütüphanesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hediye etmişti. Prof. Dr. İlber Ortaylı'dan kararları nedeniyle kendisine yöneltilen eleştirilere Hürriyet'teki köşesinden yanıt verdi.

50 YILDIR BİRİKTİRDİĞİ KİTAPLARINI BAĞIŞLADI

"Kitaplarımı bağışlamam anlayamadığım, daha doğrusu tasvip edemeyeceğim tepkilere neden oluyor" ifadelerini kullanan Ortaylı, "Benim yaşıma gelmiş bir insanın geniş bir kitaplığı halen elinde tutması son derece uygunsuzdur. Ne kadar yaşayacağıma dair senedim yok Bazı iyi kütüphaneler ise artık kitap kabul edemiyor. Kapasiteleri dolmuş durumda" dedi. Hiçbir karşılık beklemeden 50 yıldır biriktirdiği kitaplarını bağışladığını söyledi.

"MEMURİYET VE MAAŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Ortaylı ayrıca danışmanlık için ise, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda ilk olarak 1977-1979 yılları arasında Ahmet Taner Kışlalı'ya danışmanlık yaptım. Memuriyet ve maaş söz konusu değil, devletle her zaman bildiğimi paylaşmaya devam edeceğim" diye belirtti.