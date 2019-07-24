İlbaş paşadan, müftü Keskin’e hayırlı olsun ziyareti Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin’i ziyaret etti.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin’i ziyaret etti.

Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, geçtiğimiz hafta Van İl Müftülüğü görevine atanan İl Müftüsü Ömer Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tümgeneral İlbaş, Müftü Keskin’e plaket takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.

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