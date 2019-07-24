İlbaş paşadan, müftü Keskin’e hayırlı olsun ziyareti
Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin’i ziyaret etti.24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:25
Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Müftüsü Ömer Keskin’i ziyaret etti.
Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, geçtiğimiz hafta Van İl Müftülüğü görevine atanan İl Müftüsü Ömer Keskin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Tümgeneral İlbaş, Müftü Keskin’e plaket takdim ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
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