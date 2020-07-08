İlanlarla pusulayı şaşıranlara müfettiş kıskacı

Kredi desteği sonrası ikinci el konut ve otodaki fiyat artışlarına yönelik çalışma başlatılacağını açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bakanlığımızın Teftiş Kurulu’yla Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın müfettişleri bir çalışma yapacak” dedi.

Pekcan, son dönemde kredi kampanyalarının ardından konut ve ikinci el otomobil satışlarındaki fiyat artışlarına yönelik şikayetlerin titizlikle incelendiğini belirterek, şunları söyledi: “Özellikle kredi kampanyasından sonra ikinci el otomobil ve konut satışlarıyla ilgili, tabii inşaat maliyetlerine çok giremeyiz ama ‘İlan edilen fiyat farkları nedir?’ diye Bakanlığımızın Teftiş Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanlığının müfettişleri beraber bu konuda bir çalışma yapacak.”

Kurum’dan ‘bize bildirin’ çağrısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da vatandaşların konut alımını kolaylaştırmak için çalıştıklarını vurgulayarak, bu süreci fırsata çevirmek isteyenlere müsaade etmeyeceklerini açıklamıştı. Bakan Kurum, fiyat artıranlara yaptığı uyarıda, “Vatandaşımız bize bildirirse bunun biz takibini yaparız. Biz bu çatı altına girenlere (kampanyalar) müsaade etmeyeceğiz. Onun dışında da vatandaşımızın bu noktada kandırılması bizim müsaade edeceğimiz bir şey değil” ifadelerini kullanmıştı.

Alo 175 hattına bildirin

Konut ve otomobil almak isteyen vatandaşlara fiyat araştırmaları yapmaları tavsiyesinde bulunan piyasa çevreleri, özellikle son üç ay içerisindeki fiyat farkında aşırı yükseliş gördükleri konut ve otomobil satıcılarını yetkililere bildirmeleri tavsiyesinde bulunuyorlar. Haksız fiyat artışlarıyla mücadelede Alo 175 mobil uygulamasına başvuruda bulunulabiliyor. Bakanlık verilerine göre, Alo 175’e 12 bin firmayla ilgili 57 bin şikayet gelirken, bunlardan 10 bin firmanın incelemesi tamamlandı. Son iki ayda satış yapmayı düşündüğü konutunu emlakçılar aracılığı ile ilana çıkaran tok satıcı görünümündeki mülk sahipleri nerdeyse haftada bir değer artışına gitti. İş bilmez emlakçıların da iştahlandırdığı bu kesim tatlı kazanç peşinde koşuyor.

Zarar eden de oldu

KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise gayrimenkulde son iki üç yıldır fiyatların artmadığına dikkat çekerek, ’’İnsanlar iki senedir bu artışı bekliyorlardı. Diğer yandan birinci el konutlar da ikinci eldeki düşük fiyatlarla rekabet etmekte çok zorlanıyordu. Bence piyasa dengelendi. Yüzde 10-15’lik artışları normal karşılıyorum. Ama tabii bir gecede yüzde 30 artışı da kimse savunamaz. Fakat bu artışlara rağmen hâlâ piyasada böyle bir hareket oluyorsa, demek ki fiyatlar hâlâ makul. Çünkü son 4 yıllık konut fiyatı artış rakamı enflasyonun altında kaldı’’ değerlendirmesini yaptı.

Son 5 yıldır gayrimenkul sektöründe tartışılan stok konusu da düzenlenen kampanyalarla tarih olma yolunda. Özellikle kamu bankalarının başlattığı kampanya ile hız kazanan stok erimesi eylülde dip seviyelere ulaşacak.