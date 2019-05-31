İlahiyatçılardan bayram tatili ve fitre uyarısı!

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Ramazan’ın 26. günündeyiz. Kadir Gecesi’ne erişmek ve onun feyiz ve bereketinden yararlanmak için her geceyi kadir bilmek ve daima salih bir kul olarak yaşamanın gerektiğine dikkat çeken İlahiyatçılar, yeniakit.com.tr aracılığıyla Müslümanları Bayram tatili ve fitre konusunda uyardılar.

Erol Erdoğan: Fitrelerin zamanında ödenmesi gerekiyor!

Müslümanlar tarafından Ramazan ayının son günlerinin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden İlahiyatçı Sosyolog Erol Erdoğan, “Her misafir, iyi ağırlanmak ve iyi uğurlanmak ister. Ramazan aynın aramızdan en hoşnut biçimde ayrılması gerekir. Onunla vedamız, hoş olmalıdır ki, birbirimizi özleyelim, birbirimizin yolunu hasretle bekleyelim. Bu sebeple, son haftada oruçların ramazan iklimine uygun biçimde tutulması, Kadir gecesinin iyi değerlendirilmesi, fitrelerin zamanında ödenmesi gerekir. İtikâfa girenlerin, gerçekten arınmış olarak itikâflarını tamamlamaları gerekir. İtikâfta olanlar son ana kadar sabırlı olmalıdır. Kadir Gecesinde, insanlar Kur’an okumak, namaz kılmak, zikir çekmek, tövbe etmek, fakire yardım etmek gibi hususlara daha fazla vakit ayırmalıdır; bunlar insanı rabbine yaklaştırır.” şeklinde konuştu.

“Müslümanların ibadeti çok daha artırmaları tavsiye ediliyor”

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Çeker ise, “Ramazanın bu son günlerinde müslümanların, ibadeti çok daha artırmaları, hayır hasenatı daha fazla yapmaları tavsiye edilir. Kadir gecemiz de zaten bugünlerdedir.” dedi.

“Bayram demek tümden ziyaret demektir, tatil yapmak demek değildir”

Ramazan Bayramı için 9 günlük tatilin bugün itibariyle başlaması nedeniyle de uyarılarda bulunan Prof. Dr. Orhan Çeker, şöyle konuştu:

“Bayram ile ilgili olarak da şunu hatırlatayım: Eğer bayram yapmayı hak etmiş isek tabii ki: Bayram demek tümden ziyaret demektir, tatil yapmak demek değildir. Bayram tatili diye bir ifade bizim kaynaklarda geçmez. Bayram günleri ifadesi geçer. Bu günlerde evi kapatıp tatil yerlerine gitmek bayramı yok etmek demektir. Bugünlerde evde oturup ziyaretçi kabul etmek, ziyarete gitmek, dertleri, sevinçleri paylaşmak, beraber yiyip içmek gerekir. Malumdur ki bu günlerde Oruç tutmak bile yasaktır. Çünkü müslüman ziyaret yapacak, ikram yapacak, ikram kabul edecektir. Müslüman bayramın manasını bozmamalı, tatile çevirmemeli, bayramı bayram olarak yapmalıdır. Bayramı tatile çevirmek bayramın anlamını yozlaştırmak demektir. Yani bayram birlik beraberlik, şenlik, keder ve sevinci paylaşmak olarak uygulanmalıdır.”