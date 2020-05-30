İlahiyatçılar Akit’e konuştu: Camilerimizin kıymetini bilelim

Salgın tedbirleri kapsamında ülkemizde cemaatle ibadete ara verilen camiler, 74 gün sonra yeniden kapılarını ümmete açtı. İstanbul’un fetih yıldönümünde cuma namazını eda etmek üzere milyonlarca vatandaş, gökkubeyi inleten ezan sesleriyle birlikte Türkiye’nin dört bir yanında camilere koştu. Cami ve mescidlerin cemaatine kavuşmasını Akit’e değerlendiren ilahiyatçılar, Müslüman Anadolu’nun bundan sonraki süreçte camilerin kıymetini daha iyi anlaması gerektiğini söyledi.

Virüsten kurtulmanın şükrü

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğr. Üy. Prof. Dr. Mehmet Zeki Aydın, şunları dile getirdi: “Virüs sürecinde evimizde geçirdiğimiz zamanlarda çokça dualar ettik ve şerrin hayra dönüşmesi için dualar ettik. Cemaatle kılınan namazların ne kadar kıymetli ve ne kadar gerekli olduğunu bu kısıtlama döneminde görmüş, hissetmiş olduk. Ve nihayetinde camilerimize kavuştuk. Hem cuma namazımızı eda ettik, hem fetih coşkusunu yaşadık. İnşallah camilerimizin ve cuma namazının kıymetini anlamışızdır.” Hüccet-ul İslam Medresesi Kurucusu Mustafa Atmaca Hoca da, şunları aktardı: “Virüsten kurtulmanın şükrü ve daha önce eksik yaptığımız kulluğun bir tevbesi olarak bugün ve bugünden sonra camilerimizi, yeni yerlerin fethinde yapılmış camilerde kılınan ilk namaz edasıyla doldurmalı, hep birlikte tek vücut olarak imama uyup Rabbimizin huzurunda secde etmeliyiz.”