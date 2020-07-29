İlahiyatçı Profesör İsmail Sağlam: İstanbul Sözleşmesi bize uygun değil, iptal edilmeli
İlahiyatçı Prof. Dr. İsmail Sağlam, yeniakit.com.tr canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Sağlam, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in İstanbul Sözleşmesi, süresiz nafaka ve toplumun ahlaki gidişatına yönelik sorularını cevapladı.
Prof. Dr. Sağlam, İstanbul Sözleşmesi'nin bu millete uymadığını ifade ederek derhal iptal edilmesi gerektiğini söyledi.