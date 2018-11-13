İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu öğrencilere Hz. Muhammed'i (sav) anlattı: Paygamberimiz zulme başkaldırmıştır

Gençlik Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce, Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Peygamberlerin görevlerinin yüceliğinin ve İslam Peygamberinin gönderildiği toplumda neleri değiştirdiğinin öğrencilere ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu anlattı. Döngeloğlu, peygamberlerin görevlerinin insanlığa doğru yolu göstermek, peygamber olarak gönderildikleri toplumlardaki kötülükleri aşırılıkları önlemek insanları Allah’a imana yöneltmek toplumu ıslah etmek için gayret etmek olduğunu söyledi.

Allahu Teala’nın Kuran-ı Kerim’de Peygamberimizin ömrüne yemin ettiğini de ifade eden Ömer Döngeloğlu, “İnsan sevdiği değer verdiği şeyler üzerine yemin eder. Allahu Teala da Peygamberimize değer verdiği sevdiği için onun ömrü üzerine yemin etmiş ve çürümüş kokuşmuş bir toplumu düzeltmek için Peygamberimizi son peygamber olarak göndermiştir. Çoğu insan Peygamberimizin vaaz eden, sohbet eden, ak sakallı bir insan olarak bilir. Halbuki Peygamberimiz kötülüklere çirkinliklere haksızlıklara ve zulme karşı çıkmış gerektiğinde kılıcı ile mücadele etmiş savaşmıştır” şeklinde konuştu.

'Peygamberimiz zulme başkaldırmıştır'

Peygamberlerin birçok konuda gönderildiği toplum üzerinde köklü değişiklikleri meydana getirdiğine değinen ilahiyatçı Döngeloğlu, “Peygamberimizi neyi değiştirdi diye soracak olursanız çok şeyi değiştirdi ama en basitinden kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesine engel olmuş bunun için mücadele etmiştir. Cahiliye döneminde ilk çocuğu kız olarak doğan babalar utanırlar, bunu uğursuzluk sayarlar, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. İşte Peygamberimiz buna karşı çıkmış. Kız evlatlarının öldürülmesini engellemiş, onlara verilmeyen değeri vermiş ve kadını yüceltmiştir. Yine Peygamberimiz köle ile efendi arasında fark olmadığını ilan etmiş, Hz. Bilal ile Hz. Ebubekir’i aynı safta namaz kıldırmıştır. ‘İnsanlar bir tarağın dişleri gibi eşit’ demiş, üstünlük takvadadır buyurmuştur. Zulme karşı çıkmak her müslümanın görevidir. Bu konferansın ana konusu da budur sanırım. Şunu unutmayalım ki kötülerin azgınlığı, iyilerin suskunluğundandır. İşte Peygamberimiz, zulme başkaldırmış cahil, bir toplumu ıslah etmiş, onları insanlığın zirvesine çıkarmıştır” ifadelerini kullandı.

İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu’nun konuşması ile son bulan programa, KYK Eskişehir İl Müdürü Eyüp Erkurt, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, KYK’nın Eskişehir’deki yurt müdürleri ve öğrenciler katıldı.