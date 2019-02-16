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İlahiyat Fakültesinde çalıştay düzenlendi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen ‘Eğitim Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi’ çalıştayına katılan Rektör Prof.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
İlahiyat Fakültesinde çalıştay düzenlendi

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen ‘Eğitim Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi’ çalıştayına katılan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İlahiyat Fakültesini Türkiye’de ilk üç içinde görmek istiyoruz” dedi.


İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Malatya İlahiyat Vakfı Toplantı Salonu’nda ‘Öğrenci Anketi ve İlahiyat Fakültesi Eğitim Öğretim Sürecinin Değerlendirilmesi Çalıştayı’ düzenlendi.


Çalıştaya, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Müftü Yardımcısı İhsan Mesut Aktaş, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Karaman, fakülte öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Dekan Prof. Dr. Fikret Karaman, düzenlenen çalıştayın öğrenciler ile yapılan mülakatlardan alınan cevaplar ile Din Eğitimi Anabilim Dalı’nın çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini söyledi. Karaman, bu çalıştay ile İlahiyat Fakültesinde verilen eğitimin daha iyi hale getirilmesinin hedeflendiğini dile getirdi. Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na eleman yetiştiren bir kurum olarak İlahiyat Fakültelerinin önemine değinerek İlahiyat ve Diyanet’in kardeş kuruluşlar olduklarını ifade etti. Son olarak söz alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ise yapılan çalıştayda öğrencilerin de görüşlerine başvurulmasını takdir ederek çalıştayın örnek bir değerlendirme toplantısı olduğunu kaydetti. Kızılay, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesini Türkiye’deki ilahiyat fakülteleri sıralamasında ilk üç içinde görmek istediklerini de ifade etti.


Dört oturumda gerçekleştirilen çalıştayda, ilahiyat fakültelerinin önemine ve toplumsal rollerine dikkat çekildi ve ilahiyat fakültelerinde verilen eğitimin nasıl olması gerektiğine ilişkin tartışmalar yapıldı. Çalıştayda ‘Öğrenci Anketinin Verileri Işığında Derslerin İşlenişi’, ‘Hoca-Öğrenci İletişimi’, ‘İlahiyat Ortamıyla İlgili Öğrenci Beklentileri’, ‘Fakülte Dergisi’, ‘Sosyal-Kültürel ve Bilimsel Etkinlikler’, ‘Uluslararası Öğretim Hareketliliği’ konuları işlendi. Son oturumda genel değerlendirme yapılarak çalıştay tamamlandı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:56
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