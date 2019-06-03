İlahi Gecesine Halef Selef Başkanlar Da Katıldı Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde oluşturulan Ramazan etkinliklerinin son gününe Ünlü Sanatçı Halil Necipoğlu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’nde oluşturulan Ramazan etkinliklerinin son gününe Ünlü Sanatçı Halil Necipoğlu katıldı. Halil Necipoğlu konserini Büyükşehir Belediyesi’nin halef selef başkanları birlikte izledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi’ne eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte gitti. Etkinlik alanını gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, daha sonra teravih namazı sonrası başlayan Halil Necipoğlu konserine geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konseri Önceki Dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ve eşi İkbal Çelik ile birlikte izledi. Ramazan ayının bu güzel gecesinde Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ünlü Sanatçı Halil Necpoğlu gecede birbirinden güzel ilahiler seslendirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, konser sonrası “Gönlümüzü fethettiniz” ifadeleriyle teşekkür ederek çiçek verdi. Başkan Büyükkılıç, konuşmasında ayrıca terörle mücadele şehitlerimize rahmet, gazilerimize şifa niyazında bulundu.

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