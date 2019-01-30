0553 313 94 23

İlaçlara bağışıklık kazanınca yeniden kilo almaya başladı

Samsun'da yaşayan ve "Leptin hormonu eksikliği" nedeniyle 2 yaşında 37 kiloya ulaşınca tedavi görmeye başlayan Yağız bebek, bünyesinin ilaca karşı direnç geliştirmesi üzerine yeniden kilo almaya başlayarak 3 yaşında 55 kiloya çıktı

30 Ocak 2019 Çarşamba 17:49
İlaçlara bağışıklık kazanınca yeniden kilo almaya başladı

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ailesiyle yaşayan 3 yaşındaki Yağız bebek, "Leptin hormonu eksikliği" nedeniyle kilo almaya devam ediyor.

Tekkeköy ilçesinde, sanayide işçi olarak çalışan Sedat ve ev kadını Sevda Bekte çiftinin ikinci çocukları olan, 5 aylıkken kilo problemi nedeniyle gittiği hastanede "leptin hormonu eksikliği" teşhisi konulan Yağız bebek, hızla kilo alınca tedavi görmeye başlamıştı.

Tedavi sonucu az da olsa kilosunda azalma olan Yağız bebek, kullandığı ilaçlara bağışıklık kazanınca yeniden kilo almaya başladı.

Çeşitli sağlık sorunları da görülen Yağız bebek, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

OMÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Aydın, AA muhabirine, Yağız bebeğin bünyesinin tedavisinde kullanılan ilaca karşı direnç geliştirdiğini, bu nedenle artık ilacın fayda sağlamadığını söyledi.

Yağız bebeğin kilo almayı sürdürdüğünü belirten Aydın, "Yeniden 55 kiloya çıktı. Bebeğin iştah merkezi aşırı çalışıyor. Doymak nedir bilemiyor. Bunun nedeni, doyma hissini bildiren leptin hormonunun eksikliği. Aşırı kilo hem nefes almasını hem de diğer vücut fonksiyonlarını zora sokuyor. Tedavimizi sürdürüyoruz." dedi.

Samsun'da yaşayan ve "leptin hormonu eksikliği" nedeniyle sürekli kilo alarak 2 yaşında 37 kiloya ulaşan Yağız bebeğin tedavisi için doktorlar, yurt dışından getirilen ve aylık 150 bin lira tutan ilacı önerdi.

SGK'nin karşılamadığı ilacı ailesinin alamamalarıyla ilgili haberlerin basında yer alması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine SGK, ilacı karşılamaya başlamıştı.

İlacı kullanmaya başlayan Yağız bebek, az da olsa kilo vermişti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 17:49
  1. Omü
  2. Prof. Dr. Hasan Murat Aydın
  3. Samsun
  4. Yağız bebek

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa günü yatay tamamladı
    1. Borsa günü yatay tamamladı
    2. Alkollü müşteriyi 1 yumrukta bayılttı!
    3. İstanbul'da bulunan AVM'de silah sesleri
    4. Başakşehir aldı! Eskişehirspor'un..
    5. Siirt Havalimanı ne zaman açılacak 2019
    6. Yeni Malatyaspor, Kayserispor maçının..
    7. Kar kalınlığı tam 10 metre! 20 gündür..
    8. Libya'da petrol sahalarını korumak..
    9. Diş beyazlatma nasıl olur? Diş..
    10. "Quaresma'nın gitme ihtimali yüzde 90"
    11. İrlanda'dan 'Brexit' açıklaması:..
    12. Yalova'da kepçe dehşeti! Yaralılar var
    13. ABD yaptırımları Venezuela ekonomisini..
    14. Ülkede faciadan dönüldü!..
    15. New York borsası yükselişle açıldı
    16. FETÖ'den ceza alan öğretmen aynı..
    17. "Sinema yasası, yeni sinemacıların..
    18. İrlanda'dan İngiliz parlamentosunun..
    19. İnsanlık dramına son verildi!..
    20. Kadın katilinden pişkin savunma!..
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Babası Türkeş'in idamını istemişti... Tunç Soyer konuya dair ilk kez konuştu
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Erdoğan tepki göstermişti! Marketler satmama kararı aldı
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Anne-babaları uyardı, Hükümete çağrı yaptı! BTS tehlikesi ile "cinsiyetsiz toplum" projesi gerçeğe dönüşüyor
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Sarıgül'ün yeni partisi belli oldu! Tarih bile verildi
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz
    Nihat Zeybekci'den CHP'li isme övgü dolu sözler: Hiçbir zaman doğruluktan şaşmaz

    Günün Karikatürü

    30 Ocak 2019
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Çarpıcı çıkış! Bahçeli: Trump Kılıçdaroğlu'nu tanırsa...
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!
    Erdoğan 'Adana Mutabakatı' dedi, HDP'nin aklı çıktı!