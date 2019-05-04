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İlaçlama ekipleri çalışmalarını artırdı

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:38
İlaçlama ekipleri çalışmalarını artırdı

Çankaya Belediyesi ilaçlama ekipleri hava sıcaklıkların artmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.


Kış dönemi boyunca ilçe genelinde kışlak mücadelesine devam eden ekipler, 117 merkez mahallede sivrisineklerin dinlenme alanları olan kanalizasyonlarda sıcak sisleme çalışmaları yaptı. Ekipler havaların ısınmasıyla birlikte jit alanlarına müdahale çalışmalarına başlayarak kemirgen mücadelesini de sürdürüyor.


Yaz dönemi artan sivrisinek, karasinek gibi kent zararlılarına karşı çalışmalarına bahar dönemi başlayan ekipler çalışmalarına merkeze bağlı Yeşilkent, Yakupabdal ve Karataş mahallelerindeki gübrelik alanlarda da devam ediyor. Her canlının gün içinde farklı aktif saatlerinin olduğunu belirten yetkililer, vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, 444 06 01 numaralı telefona şikayetlerin bildirilmesi halinde gerekli müdahalenin yapılacağı bilgisini de verdi.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 11:38
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