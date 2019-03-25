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"İlacını kendi üreten bir Türkiye olacak"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:- "İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR'ları, ekipmanını, araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak"

25 Mart 2019 Pazartesi 14:00
"İlacını kendi üreten bir Türkiye olacak"

YOZGAT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İlacını kendisi üreten, aşısını kendisi yapan ve hastanelerdeki MR'ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak." dedi.

Oktay, Yozgat'ın Kadışehri ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Burada halka hitap eden Oktay, 31 Mart seçimlerinin, büyük Türkiye hedefini gerçekleştirmek için milletle birlikte sürdürülen bu kutlu yürüyüşte önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Savunma sanayisi, ulaşım, eğitim ve sağlık sektöründe yapılan çalışmaları anlatan Oktay, şehir hastanelerini başka bir seviyeye getireceklerini dile getirdi.

Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Savunma sanayisinde çok güçlendik ve güçleniyoruz. Artık topunu, tüfeğini, tankını, insansız hava aracını dışarıdan almaya çalışan bir Türkiye yok. Sağın, solun, şu ülkenin, bu ülkenin senatosuyla, meclisiyle uğraşan, onların izinlerini almaya çalışan bir ülke yok. Dimdik ayakta kendi mücadelesini kendi veren, terörle dimdik mücadele yapan, bununla ilgili silahlarını üreten bir Türkiye. Şimdi bunu sağlık sektöründe yapmak istiyoruz. Yani ilacını kendisi üreten, aşısını kendisi üreten ve hastanelerdeki MR'ları, ekipmanını araç ve gereçlerini kendisi yapabilen bir Türkiye olacak. Bunu da yapacağız inşallah. Şehir hastaneleriyle şimdi buraya gidiyoruz, bu da geri bize güçlü ekonomi olarak dönecek. Güçlü ekonomi olarak dönmesi demek Kadışehri'ne, Yozgat'a daha fazla hizmet demek. İnşallah bunu da yapacağız. Yeter ki siz liderimizin Cumhurbaşkanımızın yanında etrafında onu sarmalamaya, onunla birlikte dimdik durmaya devam edin."

AK Parti dönemlerinde ilçeye yapılan yatırımları anlatan Oktay, AK Parti Kadışehri Belediye Başkan adayı İrfan Akın'a destek istedi.


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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 14:00
  1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı
  2. Fuat Oktay
  3. Kadışehri
  4. Yozgat

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