0553 313 94 23

İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kamerada

Bursa’da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre’nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre’nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.


Ailesiyle birlikte tarladan geldikten sonra bir daha haber alınamayan ve arama kurtarma ekiplerinin 6 saatlik arama çalışmalarının ardından evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan Minik Yunus Emre’nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğü son anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Bursa’nın Gürsu ilçesine bağlı Kumlukalan Mahalallesinde tarlada çalışan Akyol ailesi iş bitimi 9 yaşındaki çocuklarını evde bırakıp yakınlarına misafirliğe gitti. Aile eve döndüğünde Yunus Emre Akyol’u bulamadı. Mahalle ve ikametin çevresinde yapılan aramalarda da Yunus Emre bulunamayınca durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelediğinde Yunus Emre’nin arkadaşlarıyla birlikte bisiklet sürdüğünü ve sürdüğü bisikleti evine bıraktıktan sonra görülmediğini tespit edildi. Olayın arama kurtarma ekiplerine bildirilmesi üzerine alarma geçildi. Yunus Emre’yi bulmak için jandarma, arama kurtarma ekipleri ve mahalleli arama çalışması başlattı.


Küçük çocuk evinin etrafındaki bahçelerde ve su kanallarında 6 saat boyunca aranırken bir netice elde edilemedi. Yunus Emre’nin cansız bedeni evinin bahçesindekiilaçlama tankerinde komşuları tarafından bulundu. Yunus Emre’nin cansız bedeninin bulunmasının ardından evin etrafında toplanan yakınları gözyaşlarını tutamadı. Yunus Emre’nin bulunduğu ilaçlama tankerinde ve olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, küçük çocuğun cansız bedeni Bursa Adli Tıp Morguna kaldırıldı.


Son anları güvenlik kamerasında


Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameralarından küçük çocuğun kaybolmadan önceki son görüntülerini tespit etti. Saat 18.00 sularında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde arkadaşlarıyla bir süre sokak üzerinde duran Yunus Emre’nin daha sonra onlarla bisiklet sürdüğü görüldü. Bu görüntülerin detaylı incelemesinin olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacağı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aksaray’da hayvan yüklü tır devrildi: 2 yaralı
    1. Aksaray’da hayvan yüklü tır devrildi:..
    2. Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı
    3. Türk Hava Kurumu Üniversitesi..
    4. ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik
    5. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm..
    6. (Özel) 4 kurşunla öldürülen Gülay..
    7. Başkan Şerifoğulları, "Mahalle..
    8. Kurban bayramı öncesi kredi kullanma..
    9. THY ile Bangkok Hava Yolları arasında..
    10. Muradiye’de 2 bin 440 paket kaçak..
    11. Bu nasıl top çevirme! Şimdi bu..
    12. Kuzey Kore'den roket fırlatmada bir ilk
    13. Akülü arabası çalınan adamı hayırsever..
    14. Diyarbakır’da son bir ayda 13 milyon..
    15. One İstanbul ile hedef 20 milyon turist
    16. Konya'da kaçak kazı operasyonu
    17. Başkan Atay yol çalışmalarını denetledi
    18. (Özel) Maaşını alamayınca hem kepçeyi..
    19. Aden'de bombalı saldırı: 3 ölü, 20..
    20. Büyükşehir’de yollar yenileniyor
    21. Diyarbakır'da bir milyon 289 bin kök..
    22. İzmir Belediyesini şikâyet eden..
    23. Nijerya'da kurtarılan 4 Türk'ten ikisi..
    24. Teksas’taki rafineri yangınında..
    25. Bunaltıcı sıcaklar kıraathanelerin de..
    26. Nazilli, 3. İncir Festivaline..
    27. Yeni Motorlu Sanayi Sitesi başvuruları..
    28. İSO Türkiye İmalat PMI temmuzda 46,7..
    29. Sodexo’dan firmalara Kurban Bayramı’na..
    30. Palandöken: “Yapılandırma sözü esnafı..
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı için yardım istedi
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Melih Gökçek'ten zehir zemberek sözler: Kanımı içseler doymazlar
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı müjdeyi verdi! Sosyal medya yıkıldı
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    İsrail medyasından bomba iddia! Türkiye'ye F-35 komplosu
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'
    Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış! 'Harekat sırf iktidara karşı olduğu için doğru bulmuyorum'

    Günün Karikatürü

    01 Ağustos 2019
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Akılalmaz olay! Okuduğu duayı beğenmeyip imamı dövdüler
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'
    Yunanistan’a resti böyle çekti… 'İstediğiniz kadar konuşun Türkiye arkamızdadır'