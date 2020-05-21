  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi

İmam Şafi'nin hikmetli rüyası

Ashab-ı Kehf'in köpeği: Kıtmir

Sihirbazların Firavun'a cevabı
için kalan
Korona Virüs

İlaç şirketinden flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdiler

İngiltere ve İsveç merkezli ilaç üreticisi AstraZeneca, koronavirüse karşı geliştirdikleri bir aşı ile ilgili açıklama yaptı. Aşının Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda dağıtımına eylül ayında başlanacağı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 16:38:00 -
İlaç şirketinden flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Tarih verdiler

Son dakika gelişmesi olarak ajanslara servis edilen gelişmede eğer aşıların işe yaradığı klinik olarak kanıtlanırsa, aşılar Eylül ayında dağıtılabilecek.

Koronavirüsünde vaka sayısı 5 milyonu geçerken Oxford Üniversitesi’yle birlikte Covid-19 aşısı geliştiren AstraZeneca flaş bir açıklama yaptı. Şirket aşının klinik testlerinden pozitif sonuç çıkması durumunda 1 milyar dozluk üretim kapasitesine sahip olduğunu duyurdu.

Şirket aşının insanlara Covid-19 bulaşma ihtimalini ortadan kaldırdığının kanıtlanması durumunda aşının dağıtımına eylül ayında başlanacağını açıkladı.

Oxford Üniversitesi’nin geliştirdiği AZD1222 isimli aşı ile ilgili İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, “Bu aşı başarılı olmaya aday” ifadesini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı