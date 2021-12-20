İlâç fabrikatörleri, yine aynı yalanla karşınızda!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, birkaç yıl önce ifşa ettiği ilaç fabrikatörlerinin yalanını tekrar gündeme taşıdı. İlaç fabrikatörlerinin sözcülüğünü yapan kişilerin ülkeye resmen ihanet ettiğini belirten Karahasanoğlu, "İstanbul Eczacılar Odası başkanı hanımefendi, “Şu kadar ilâç yok” diye, ABD’li ilaç fabrikatörlerinin sözcülüğüne soyundu. “Yalan söylüyorsunuz. Doğru söylediğinizde ısrar ediyorsanız, çıkarın, o ilâç listesini verin” dedik. Veremediler." dedi. Üç ilacın yanına 300 tane deodorant, parfüm ekleyerek eczanelerde bulunmayan ilaçlar diye yayınlayanlara vicdansızlık göndermesinde bulunan Karahasanoğlu, "Dün yine kafayı çıkardılar.. “İlâç kıtlığına doğru gidiyoruz” başlığı attılar.." ifadelerini kullandı.

İşte o yazı;

Nasıl bir ülkede yaşıyoruz, nasıl insanlarla aynı toprağı paylaşıyoruz, zaman zaman hayret ediyorum..

“Nasıl olabilir” diye hayret ediyorum..

Empati yapmaya çalışıp, kendimce küçük küçük mazeretler üretip, “Şu sebeple böyle söylenmiş olabilir mi?” diye çıkış yolları arıyorum.

Ama her seferinde..

Empatim, iflas ediyor..

“Bu yapılan, ülkeye ihanet” diyorum.

“Söylenilen, bu ülke insanlarına ihanet” diyorum..

Başka bir sonuca varamıyorum..

3 sene önce de yazdım.

2 sene önce de yazdım..

2021 Aralık ayında yine yazmak zorunda kalıyorum..

Çünkü..

İlâç fabrikatörlerinin Türkiye’deki uzantısı olan ekip, aynı yalanları, aynı aylarda, tekrar tekrar, aynı cümlelerle gündeme sokuyorlar..

Resmen, yabancı ilâç fabrikatörlerinin sözcülüğünü yapıyorlar..

Bir ay önce..

İstanbul Eczacılar Odası başkanı hanımefendi, “Şu kadar ilâç yok” diye, ABD’li ilaç fabrikatörlerinin sözcülüğüne soyundu.

“Yalan söylüyorsunuz. Doğru söylediğinizde ısrar ediyorsanız, çıkarın, o ilâç listesini verin” dedik.

Veremediler.

Yazının tamamını okumak için tıklayın...