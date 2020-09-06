İlaç devi koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı!

Sanofi isimli Fransız ilaç devi koronavirüs aşısının fiyatının 10 avro altında olacağını açıkladı.

France İnter radyosunda fiyatların henüz netlik kazanmadığından bahseden Sanofi’nin Başkanı Oliver Bogillot, “Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek” ifadelerini kullandı.

DSÖ’ye göre en fazla umut vaat eden aşı

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en çok umut vaat eden aşı AstraZeneca firmasına ait. Bu firma İngiltere, ABD ve Brezilya dahil olmak üzere 10 bin insan üzerinde testlerini gerçekleştirdi. Şu anda 3. Aşamada olan ilacın klinik deneyleri sürüyor. Dünya çapında 2.1 milyar doz üretimi yapılacak olan ilacın tek dozu Avrupa’da 2.5 avrodan satışa çıkması bekleniyor.