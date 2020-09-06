  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs İlaç devi koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı!
Korona Virüs

İlaç devi koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı!

Bir Fransız ilaç firması koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı. Sanofi isimli firmanın Başkanı’nın açıklamasına göre aşı fiyatı 10 avronun altında olacak.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:12:00 -
İlaç devi koronavirüs aşısının fiyatını açıkladı!

Sanofi isimli Fransız ilaç devi koronavirüs aşısının fiyatının 10 avro altında olacağını açıkladı.

France İnter radyosunda fiyatların henüz netlik kazanmadığından bahseden Sanofi’nin Başkanı Oliver Bogillot, “Fiyatlar tam olarak henüz belirlenmedi. Önümüzdeki aylarda üretim maliyetlerini değerlendireceğiz. Amacımız fiyatı 10 euroyu geçmeyen bir aşı geliştirmek” ifadelerini kullandı.

DSÖ’ye göre en fazla umut vaat eden aşı

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre en çok umut vaat eden aşı AstraZeneca firmasına ait. Bu firma İngiltere, ABD ve Brezilya dahil olmak üzere 10 bin insan üzerinde testlerini gerçekleştirdi. Şu anda 3. Aşamada olan ilacın klinik deneyleri sürüyor. Dünya çapında 2.1 milyar doz üretimi yapılacak olan ilacın tek dozu Avrupa’da 2.5 avrodan satışa çıkması bekleniyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları
Dünya

İşte Türkiye'ye diklenmeye kalkan Yunanistan'da anket sonuçları

Yunanistan'da yapılan ankette, vatandaşların yüzde 47.1'i Türkiye'ye karşı askeri güç kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı