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İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan Pazaryeri Kaymakamına ziyaret

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, göreve yeni Başlayan Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
İl Tarım ve Orman Müdürü Yoldaş’tan Pazaryeri Kaymakamına ziyaret

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, göreve yeni Başlayan Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven’e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.


Pazaryeri Kaymakamı Oray Güven, gerçekleşen ziyarette Pazaryeri ilçesinin tarımsal değerleri hakkında ve yapılan çalışmalar ile ilgili Tarım ve Orman il Müdürü Necmettin Yoldaş’tan bilgiler aldı. Bütün çiftçilerin sorunlarına el atacaklarını kaydeden Pazaryeri Kaymakamı Güven, ziyaret için teşekkürlerini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 13:15
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